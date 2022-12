Bản tin 8H: Có hay không việc 4.700 cán bộ công an bị 'ép' nghỉ việc?

TPO - Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 19/12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội đã lên tiếng về tin đồn 4.700 cán bộ công an xin nghỉ việc vì "sức ép kỷ luật".

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao Quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Phan Thăng An sinh năm 1974 tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Tối 19/12, theo tin từ Phòng Cảnh Sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai, chiều cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực Nhơn Trạch nhận được tin báo về việc 1 nạn nhân rơi xuống hố cọc ép bêtông tại công trường Khu đô thị Thăng Long Home Hiệp Phước, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Nạn nhân là bé Lê Kim Tuyền (5 tuổi, ở khu phố Phước Lai), bị rơi xuống hố cọc ép bêtông khi cùng nhóm trẻ đến khu công trường khu đô thị Thăng Long Home chơi. Hố cọc ép bêtông có độ sâu trên 10m, miệng hố hình tròn, đường kính khoảng 40cm. Sau gần 20 phút, lực lượng cứu hộ đã luồn được dây đai qua người bé và nhanh chóng đưa bé lên mặt đất. Bé Tuyền sau đó được đưa đến phòng khám để theo dõi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 20/12, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền, khoảng đêm 20/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Từ ngày 21/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên -Huế phổ biến 13-16 độ C.

Ngày 19/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 234 ca COVID-19, tăng 57 trường hợp sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.523.161 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 24 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.290 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 47 ca. Ngày 18/12 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Bến Tre. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.180 ca. Trong ngày 18/12 có 3.251 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.168.684 liều. (XEM CHI TIẾT)

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 19/12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội đã lên tiếng về tin đồn 4.700 cán bộ công an xin nghỉ việc vì "sức ép kỷ luật". Trung tướng Trung cho biết trong 2 năm qua, Công an Hà Nội đã kỷ luật khoảng 170 cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, hàng năm số lượng cán bộ công an xuất ngũ duy trì khoảng 150-160 người, đây là con số thường niên. Đối với thông tin về Trưởng Công an quận Đống Đa và Hoàn Kiếm xin nghỉ việc, theo Giám đốc Công an Hà Nội, Trưởng Công an quận Đống Đa có đơn xin nghỉ là vì lý do sức khỏe; còn Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm vẫn khoẻ và công tác bình thường. (XEM CHI TIẾT)

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023. Trong đó, liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, qua kiểm tra tại 14.162 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, đã phát hiện 137 đơn vị vi phạm; tiến hành 5.564 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 244 vụ việc vi phạm, 360 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 147,3 tỉ đồng; chuyển đổi vị trí công tác đối với 39.978 cán bộ, công chức, viên chức… Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, đã phát hiện 70 vụ việc, 60 người. (XEM CHI TIẾT)