Bản tin 8H: Chuyển chuyên nghiệp cho chiến sĩ 10x bị mất chân khi làm nhiệm vụ

Ngày 29/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc chuyển chuyên nghiệp đối với thương binh Phan Đức Mạnh, chiến sĩ CSCĐ bị thương khi làm nhiệm vụ ngăn chặn đua xe trái phép. Trước đó ngày 11/4/2020, trong quá trình cùng tổ công tác ngăn chặn nhóm gần 100 thanh thiếu niên trên 60 xe mô tô tụ tập đua xe trên QL51, đồng chí Mạnh bị xe mô tô BKS: 83P3-86355 đâm trọng thương. Do mất quá nhiều máu và chân bị hoại tử trong lúc chờ phẫu thuật, các bác sỹ phải cắt bỏ một chân của Mạnh. Khi đó, Mạnh vừa tròn 20 tuổi.

Có tổng cộng 35 tướng lĩnh, sỹ quan Quân đội ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Thái Nguyên (gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai). Ngoài Bộ trưởng Phan Văn Giang được giới thiệu ứng cử theo cơ cấu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng có 12 tướng lĩnh được các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử. Ở địa phương, Hội đồng Bầu cử các tỉnh đã đề cử 16 ứng cử viên chính thức. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu 6 ứng cử viên. Được biết, số lượng đại biểu Quân đội gồm 33 người. Với 35 người được giới thiệu, tỷ lệ ứng viên trên số người dự kiến được bầu là 1,06.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/4, Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ 19-32 độ C. Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ 22-34 độ C. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ngày nắng, đêm mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm. Tây Nguyên có nhiệt độ từ 19-34 độ C, còn Nam Bộ từ 24-35 độ C. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Ngày 29/4, Đội tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã phát hiện được hai hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Trung tá Nguyễn Bá Lê, Đội trưởng Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 cho biết, các hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm ở độ sâu dưới mặt đất từ 0,5-1,5m, nằm cách nhau từ 20-70cm kèm theo nhiều hiện vật như răng, cúc áo, dép cao su, bình tông, thắt lưng, xẻng, đầu đạn, túi phòng độc, nhiều mảnh thuốc nổ TNT, kíp nổ... Căn cứ vào số lượng hộp sọ và số lượng răng, Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 xác định số hài cốt liệt sĩ được khai quật, tìm kiếm, cất bốc đến thời điểm hiện tại là 34 bộ.

Bản tin của Bộ Y tế cho biết, sáng 30/4, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới (BN2911-2914), trong đó có 3 ca lây nhiễm trong nước tại Hà Nội (1), Hưng Yên (2) và 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Trị. Việt Nam có tổng cộng 1.580 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 920 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.249 người. Số ca điều trị khỏi: 2.516 ca. Có thêm 78.414 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 29/4/2021. Hiện, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố cho 506.435 người. (XEM CHI TIẾT)

Đêm 29/4, UBND thành phố Hà Nội ra Công điện hoả tốc về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế và thành phố. Thành phố quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4. (XEM CHI TIẾT)