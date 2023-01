Bản tin 8H: Chủ quán 'hét giá' gần 500.000 đồng đĩa thịt lợn

TPO - Một chủ quán ở Sa Pa đối mặt với mức phạt hành chính 7 triệu đồng sau khi "chặt chém" khách du lịch với đĩa thịt lợn có giá 495.000 đồng, đĩa cơm gà có giá 199.000 đồng.

Ngày 1/1, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), xác nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ khách du lịch đến Sa Pa ăn thịt lợn, cơm gà bị “chặt chém”. Trước đó, một du khách tên N. đăng bài lên mạng xã hội tố một nhà hàng ở trung tâm thị xã Sa Pa thu 905.000 đồng cho hoá đơn gồm đĩa thịt lợn (giá 495.000 đồng) và đĩa cơm gà (199.000 đồng). Cộng đồng mạng bức xúc trước tình trạng chủ quán hét giá dịch vụ ăn uống làm xấu hình ảnh du lịch Sa Pa. Sau khi vào cuộc xác minh, đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản chủ quán về hành vi bán hàng không đúng với giá niêm yết. Theo cơ quan chức năng, chủ quán này sẽ bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Sáng 2/1, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải cứu bé trai 10 tuổi lọt trong trụ bê tông sâu khoảng 35m tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp, cho hay phương án giải cứu lúc này là dùng xe đóng cọc bê tông khoan nhồi, lay động để làm loãng bùn đất xung quanh trụ bê tông, rồi dùng xe cẩu kéo trụ bê tông lên cứu cháu bé bị mắc kẹt. Tuy nhiên, trong quá trình khoan nhồi, trụ bê tông hơi lệch nên việc khoan tạo lỗ không làm gấp được như dự tính. Việc bơm oxy vào trong trụ bê tông vẫn được thực hiện liên tục. Trước đó, bé Thái Lý Hào Nam (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông trong lúc nhặt sắt ở công trình cầu Rọc Sen vào ngày 31/12.

Theo Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật được giảm ít nhất 20% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim. Ngoài ra, người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé; người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim. Tại rạp chiếu phim, phim Việt Nam được ưu tiên chiếu từ 18 đến 22 giờ. Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22 giờ, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23 giờ.

Ngày 1/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng ông Lê Văn Dũng (SN 1968, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) kịp thời cứu sống một thanh niên nhảy cầu Đồng Nai. Trước đó, khoảng 18h20 cùng ngày, anh N.V.H. (SN 1996, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) bất ngờ nhảy từ cầu Đồng Nai xuống sông. Thấy vậy , ông Lê Văn Dũng lấy ghe máy phóng ra giữa sông để cứu người. Ông Dũng cũng đồng thời báo cho đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông nhanh chóng tới cùng ứng cứu kịp thời. Sau đó, ông Dũng cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa anh N.V.H. vào bờ an toàn. Lực lượng công an đã động viên và liên lạc với người nhà để đón thanh niên này về.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (2/1), ngày cuối của đợt nghỉ lễ Tết Dương lịch 3 ngày, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét khô, nền nhiệt nhích nhẹ cả ngày và đêm. Ban ngày trời có nắng nhiều hơn, đêm giảm rét buốt khi tăng 2 độ so với hôm qua, thấp nhất là 13 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 12 độ, vùng núi cao dưới 9 độ. Cũng trong hôm nay, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Tây Nguyên duy trì hình thái thời tiết ngày có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 27 độ, đêm hạ thấp nhất 15 độ, trời rét. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, cao nhất 31 độ, nhưng đến tối, trời se lạnh, với mức nhiệt thấp nhất 21 độ.

Ngày 1/1, Việt Nam ghi nhận 53 ca COVID-19. Đây là ngày có số mắc thấp nhất trong hơn 1 năm rưỡi qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.284 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 47 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.322 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 16 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 31/12/2022 có 4.513 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.498.695 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/1, Cục CSGT cho biết, trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người và bị thương 21 người. Tất cả các vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ. Cũng trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Dương lịch, trên tuyến đường bộ lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra và xử lý hơn 7 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 12 tỷ đồng, tạm giữ 140 xe ô tô, gần 2 nghìn xe mô tô, 18 phương tiện khác và tước hơn 1,1 nghìn Giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn hơn 1,3 nghìn trường hợp; vi phạm về ma túy 3 trường hợp; vi phạm về tốc độ hơn 1 nghìn trường hợp; cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải 186 trường hợp. (XEM CHI TIẾT)