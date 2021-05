Bản tin 8H: Cặp vợ chồng cố thủ 2 tiếng trong nhà, không chịu điều trị COVID-19

Tối ngày 22/5, lực lượng chức năng thành phố Hải Dương đến nhà ông Lê Anh T. (SN 1962) và bà Đinh Thị Th. (SN 1971), trú tại 81 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, để đưa hai vợ chồng đi điều trị COVID-19. Tuy nhiên, ông T. và bà Th. không chịu mở cửa, cố thủ trong nhà. Chính quyền địa phương đã phải kiên trì, vận động, thuyết phục 2 giờ. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, đôi vợ chồng mới ra khỏi nhà, để lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương. Được biết, bà Th. là lao động tự do, thường xuyên sang uống cà phê tại quán số 87 đại lộ Hồ Chí Minh, cùng quán với bệnh nhân Bùi Anh T. (trường hợp đã được xác định mắc COVID-19).

Lực lượng chức năng đứng chờ bên ngoài nhà vợ chồng ông T. và bà Th. Ảnh: NLĐ

Ngày 23/5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La) cho biết, 12h50 cùng ngày, tại km159+900 trên quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, lực lượng CSGT đã phát hiện anh N.Q.A. (SN 1993, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe mô tô mang biển số 29D2 - 519.27 trong tình trạng buông cả 2 tay và phóng xe với tốc độ 75 km/h (chỉ cho phép tôc độ 60 km/h). Khi CSGT kiểm tra, anh A. không có giấy phép lái xe và bị lập biên bản. Với các lỗi vi phạm trên, anh N.Q.A. đối diện mức phạt 8,8 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam, ngày 24/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến 150-300mm/đợt, ở Tây Nguyên phổ biến 200-450mm/đợt, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 24/5, Bộ Y tế cho biết có 58 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội. 56 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (33), Hà Nội (8), Bắc Ninh (7), Lạng Sơn (5), Điện Biên (2), Hải Dương (1). Việt Nam có tổng cộng 3.790 ca ghi nhận trong nước và 1.485 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 2.220 ca. Số ca tử vong là 42 ca; số ca điều trị khỏi là 2.721 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 173.440 người. (XEM CHI TIẾT)

Tối 23/5, trao đổi với phóng viên, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, tính đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cả nước đạt 95,65%. Trong đó, có 31.985 tổ bầu cử có 100% cử tri đã bỏ phiếu. Địa phương cao nhất đạt 99,92%, địa phương thấp nhất hơn 84%. Ông Cường khẳng định, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch UBND TP Hải Dương – ông Trần Hồ Đăng vừa thông báo đình chỉ công tác tại khu cách ly tập trung Trường mầm non xã Liên Hồng đối với thiếu tá P.M.H, vì cán bộ này lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch. Trước đó, từ rạng sáng 21/5, tại khu cách ly Trường mầm non xã Liên Hồng xảy ra tình trạng mất nước sinh hoạt. Tình trạng này được phản ánh sớm nhưng ban quản lý khu cách ly tập trung, trực tiếp là thiếu tá P.M.H không báo cáo để xử lý kịp thời. Đến chiều muộn cùng ngày, tình trạng mất nước sinh hoạt trong khu cách ly mới được khắc phục. (XEM CHI TIẾT)