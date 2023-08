Bản tin 8H: Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương

TPO - Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Mạnh Hùng được điều động, bổ nhiệm và phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương từ ngày 6/8.

Ngày 4/8, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm và phân công cán bộ giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương điều động đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban (kiêm nhiệm) Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm và phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương kể từ ngày 6/8 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đồng chí Phạm Mạnh Hùng sinh năm 1965 tại thị trấn Nam Sách, Hải Dương. Đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách; Bí thư Huyện ủy Nam Sách. Tháng 7/2018, đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Tối 4/8, Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, bà Đặng Thị Phương Mai (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Lập), bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Bà Mai bị xác định đã vi phạm Quy chế làm việc của UBND phường Tân Lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Bảo (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh) cũng bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nha Trang thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Bảo thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai và thực hiện Nghị quyết số 18, của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị.

Ngày 4/8, UBND TP HCM có tờ trình gửi thành viên Ban Cán sự Đảng UBND thành phố về việc xin chủ trương tăng thêm lãnh đạo thành phố Thủ Đức và 3 huyện. UBND TP HCM cho biết, đề xuất tăng thêm nhân sự đảm nhiệm các vị trí trên được căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và các quy định của Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Cụ thể, thành phố đề xuất tăng 1 Phó Chủ tịch HĐND và 1 Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; 1 Phó Chủ tịch UBND các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn. Ngoài ra, thành phố cũng xin chủ trương tăng thêm Phó Chủ tịch đối với 49 phường, xã. Đây là các phường, xã loại I, có trên 50.000 dân trở lên.

Ngày 4/8, thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hoá cho biết, qua thống kê, rà soát của lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá, tổng số cột điện nằm trong lòng đường sau khi mở rộng đường giao thông đến nay là 11.575 cột. Tổng số cột điện đã di chuyển là 8.455 cột (trong đó có 8.300 cột điện hạ thế và 145 cột điện trung thế do UBND cấp huyện di chuyển; 10 cột điện trung thế do Công ty Điện lực Thanh Hóa di chuyển). Số cột điện chưa thực hiện di chuyển là 3.120 cột điện (bao gồm 3.033 cột điện hạ thế và 87 cột điện trung thế). Liên quan đến tình trạng cột điện giữa lòng đường, ngày 2/8, trên tuyến đường mới nối hai xã Hoằng Kim và Hoằng Sơn (thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-70mm, có nơi trên 120mm. Khu vực từ Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ đêm 5-6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; những nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 08/8.

Ngày 4/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với số mắc ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.965 ca nhiễm. Trong ngày có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.350 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca. Đến nay nước ta ghi nhận 43.206 ca tử vong do COVID-19. Hiện nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao nhất thế giới. Tỉ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%.

Ngày 4/8, Tổng cục Thuế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục thuế Hà Nội - giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Ông Mai Sơn đã có quá trình công tác 30 năm trong ngành tài chính và đảm đương nhiều vị trí công tác. Cụ thể, ông Mai Sơn công tác gần 6 năm tại Văn phòng Bộ Tài chính; 24 năm công tác trong ngành Thuế. Ông Mai Sơn có 4 năm giữ chức vụ Phó Cục trưởng tại Cục Thuế Hà Nội và được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội từ 4/2019 đến nay. (XEM CHI TIẾT)