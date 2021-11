Bản tin 8H: Bí thư Huyện ủy bị tố vi phạm đạo đức, Quảng Ninh phân công 2 cán bộ tạm thay

Ngày 13/11, thông tin từ Huyện ủy Cô Tô cho hay, Tỉnh ủy Quảng Ninh phân công 2 cán bộ tạm thời điều hành hoạt động của Huyện ủy và UBND huyện sau khi ông Lê Hùng Sơn bị đình chỉ công tác do bị tố cáo có vi phạm nghiêm trọng về lối sống, đạo đức. Theo đó, ông Đặng Quang Ngạn - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cô Tô tạm thời điều hành các hoạt động của Huyện ủy. Ông Vũ Văn Hiển - Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Cô Tô tạm thời điều hành các hoạt động của UBND huyện Cô Tô.

Ông Vũ Văn Hiển (trái) và ông Đặng Quang Ngạn. Ảnh: Cổng TTĐT Cô Tô

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/11, miền Bắc sáng và đêm trời lạnh, nền nhiệt tăng nhẹ, mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ nhích nhẹ, cao nhất 26 độ C, thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Từ nay đến 15/11, Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên lượng mưa phổ biến 100-180mm, có nơi trên 280mm; Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 120mm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ.

Ngày 13/11, thành phố Hà Nội ghi nhận 146 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 27 ca ở cộng đồng, 76 ca ở khu cách ly và 43 ca ở khu phong tỏa. 146 ca dương tính SARS-CoV-2 được xác định phân bố tại 20 quận, huyện: Nam Từ Liêm (36 ca), Ba Đình (18 ca), Gia Lâm (15 ca), Hà Đông (15 ca), Thanh Xuân (8 ca), Long Biên (8 ca), Hoàng Mai (8 ca), Bắc Từ Liêm (7 ca), Cầu Giấy (6 ca), Đống Đa (5 ca), Mê Linh (5 ca), Hoài Đức (4 ca), Đông Anh (3 ca), Quốc Oai (2 ca), Thạch Thất (1 ca), Chương Mỹ (1 ca), Thanh Trì (1 ca), Hai Bà Trưng (1 ca), Hoàn Kiếm (1 ca), Tây Hồ (1 ca). (XEM CHI TIẾT)

Tối 13/11, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.497 ca mắc mới với 16 ca nhập cảnh và 8.481 trường hợp trong nước tại 57 tỉnh, thành phố, có 3.940 ca cộng đồng. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh là 1.843 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 858.054 trường hợp. Từ 17h30 ngày 12/11 đến 17h30 ngày 13/11 ghi nhận 88 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.018 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.018.376 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều tối 13/11, nguồn tin từ Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Duy Ngọ (31 tuổi). Trước đó, khuya ngày 11/11, khi đưa con 5 ngày tuổi đến Trung tâm Y tế Đức Trọng cấp cứu, Ngọ xảy ra mâu thuẫn với nhân viên bảo vệ ở cổng số 2 liên quan đến quy định khai báo y tế. Vào đến sảnh khu cấp cứu, khi các nhân viên y tế nhắc nhở việc đeo khẩu trang, Ngọ tiếp tục quát tháo, chửi mắng. Dù được can ngăn nhưng cán bộ công an này vẫn rút khẩu súng ngắn chĩa về 2 nhân viên y tế. (XEM CHI TIẾT)

Tối 13/11, theo bản tin Thời sự VTV, 9 trường hợp F1 ở phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được thí điểm cách ly tại nhà. Trao đổi trên báo chí, ông Long thông tin thêm, 9 trường hợp F1 nói trên là người già có bệnh nền, trẻ em, thuộc hai gia đình, tiếp xúc với một F0 ngày 6/11 và một F0 khác vào ngày 8/11. Họ được cách ly ngay sau khi cơ quan chức năng xác định được trường hợp F0 kể trên. Hiện nay, Hà Nội chưa có chủ trương cách ly các trường hợp F1 tại nhà, dù nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, thành phố nên áp dụng việc này. (XEM CHI TIẾT)

Tối 13/11,Thượng tá Trần Khắc Quang - Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) - cho biết, tối 12/11, ông Huỳnh Minh Phúc (sinh năm 1977) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy Đông Hòa - bị tai nạn giao thông khi điều khiến xe máy quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Ông Phúc bị thương nặng, tử vong vào cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Nguyên nhân tử vong ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã là ông Phúc đi đường bị sụp "ổ gà". (XEM CHI TIẾT)