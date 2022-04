Bản tin 8H: Bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên sẽ triển khai chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vắc xin tiêm cho trẻ ngày 14/4 tại Quảng Ninh là vắc xin Moderna. Bộ Y tế đã có tập huấn và hướng dẫn chi tiết việc tiêm vắc xin này. Vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Liều tiêm 0,25ml - liều tiêm bằng 1/2 liều cơ bản của người lớn, giống như tiêm vắc xin cho người lớn liều nhắc lại. Dự kiến, trong tuần tới, việc tiêm chủng cho nhóm trẻ này sẽ đồng loạt được thực hiện tại các tỉnh thành phố khác trên cả nước.

Ngày 13/4, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ dị thường xảy ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 31/3 đến 2/4. Theo thống kê, trong đợt mưa lũ dị thường vừa qua tại tỉnh Quảng Trị có 1 người chết, 820 nhà bị ngập, hơn 11.600 ha lúa bị ngập úng, đổ rạp, nguy cơ mất trắng; gần 5.200 ha bắp, hoa màu bị đổ ngã, hư hại; hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và nhiều kênh mương nội đồng bị sạt lở, cuốn trôi... Tổng mức thiệt hại do đợt mưa lũ dị thường gây ra tại tỉnh này ước tính gần 800 tỉ đồng.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 12/4 đến 18h ngày 13/4 thành phố ghi nhận 1.727 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 301 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Long Biên (122); Bắc Từ Liêm (101); Hà Đông (99); Hoàng Mai (95)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.528.480 ca. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội là 1.218 ca.

Ngày 13/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 24.623 ca nhiễm mới (tăng 1.819 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố. Trong số các bệnh nhân mới được ghi nhận có 19.823 ca cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.297.587 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 13.887 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 8.770.994 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 20 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.878 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 13/4, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ký quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày đối với đại úy T.X.P, đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương. Trước đó, chiều 12/4, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị nhóm đàn ông đánh hội đồng. Theo tìm hiểu, sự việc này xảy ra vào chiều 11/4 tại đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chiều 13/4, một đại diện Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, một trong số những người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip kể trên là đại úy T.X.P. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 13/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 443/CTN về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an vì đã có hành động dũng cảm cứu người, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, sáng 11/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi anh Thái Ngô Hiếu với tinh thần dũng cảm của người chiến sỹ Công an nhân dân đã nỗ lực cứu 4 thanh niên bị đuối nước sáng 10/4 vừa qua. (XEM CHI TIẾT)

Tối 13/4, đại diện Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, chị Vàng Thị T. (SN 2003) vứt bỏ con mới đẻ trong nhà vệ sinh của công ty dẫn đến tử vong đã ra trình diện công an. Chị T. bước đầu khai nhận tháng 1/2022 chị T. sinh con trong nhà vệ sinh của công ty tại Khu công nghiệp Đình Trám vào ban đêm. Chị T. tự cắt rốn con, rồi vứt con sang phòng vệ sinh bên cạnh và bỏ đi. Chị T. không biết người bố của đứa trẻ là ai, sợ bị gièm pha nên đã có hành động trên. Ngày 12/4, Công an huyện Việt Yên thông báo truy tìm chị T. để phục vụ điều tra vì có dấu hiệu của tội vứt bỏ con mới đẻ. Giám định cho thấy, đứa trẻ sinh ra vẫn sống, sau đó mới tử vong. (XEM CHI TIẾT)