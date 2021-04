Bản tin 8H: Ban giám hiệu ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM chỉ có 1 người

Theo thông báo của Hội đồng trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, hai phó hiệu trưởng của trường là ông Nguyễn Bá Hoàng và Nguyễn Xuân Phương kết thúc nhiệm kỳ và thôi làm nhiệm vụ lãnh đạo quản lý từ ngày 1/4. Cùng ngày, Hội đồng trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã ra nghị quyết giao ông Nguyễn Xuân Phương giữ chức quyền hiệu trưởng. Hiện, ban giám hiệu ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chỉ có mỗi ông Phương. Trước đó, ông Phương được giao làm phó hiệu trưởng theo chỉ định của Bộ Giao thông Vận tải, làm nhiệm vụ như hiệu trưởng. Nhưng Bộ GD&ĐT không đồng ý, yêu cầu phải là là chức danh quyền hiệu trưởng. Từ đầu năm 2019, PGS.TS Nguyễn Văn Thư nghỉ hưu, trường rơi vào tình trạng không có hiệu trưởng.

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, sáng nay (5/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước với hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Ngày 4/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cầu Diễn phối hợp cùng UBND phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Kết thúc hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí cao giới thiệu Đại tướng Lương Cường tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m, trong ngày và đêm 5/4, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo, mưa lớn ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 6/4. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1. Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Theo Bản tin Bộ Y tế, sáng ngày 5/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 27.478. Số ca điều trị khỏi là 2.383 ca. Tính đến 16h ngày 4/4/2021, Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 19 tỉnh/thành phố cho tổng cộng 52.413 người. Trong đó, vào tuần qua (29/3 – 4/4) có 9.158 người được tiêm tại 12 tỉnh/thành phố.

Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Nai) tạm giữ 10 xe máy và lập hồ sơ xử lý liên quan đến tụ tập, đua xe trái phép trên quốc lộ 51, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, rạng sáng 3/4, hàng chục người dàn hàng ngang chặn các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 51 tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Đến ngày 4/4, công an đã triệu tập một số người làm việc và tạm giữ 10 xe máy về các lỗi: Tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, thay đổi kết cấu bộ phận giảm thanh.

Chiều ngày 4/4, khi qua trạm thu phí T2 (xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) trên quốc lộ 51 theo hướng Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu, xe đầu kéo rơ móc BKS 72R 01948 (chưa rõ danh tính tài xế) tông văng dãy phân cách cứng làm 2 cuộn thép rơi xuống đường. Cùng lúc, một xe du lịch đi theo chiều ngược lại do tránh cuộn thép nên mất lái tông lên dãy phân cách. Vụ tai nạn đã gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 51 suốt nhiều giờ. 2 xe ô tô và 4 đoạn phân cách cứng trên quốc lộ 51 hư hỏng. (XEM CHI TIẾT)