Bản tin 8H: 5.799 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2021

TPO - Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông năm 2021, toàn quốc xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 12/2021 (tính từ ngày 15/11/2021 đến ngày 14/12/2021), toàn quốc xảy ra 1.342 vụ tai nạn giao thông, làm chết 655 người và làm bị thương 957 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020, giảm 183 vụ (12%), tăng 3 người chết (0,46%), giảm 195 người bị thương (16,93%). Tính chung năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021), toàn quốc xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. So với năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 3.496 vụ (23,32%), số người chết giảm 1.068 người (15,55%), số người bị thương giảm 3.143 người (28,16%).

Theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu, hôm nay (25/12), Liên Bộ Công Thương – Tài chính sẽ công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 25/12. Theo ý kiến chuyên gia, trong kỳ điều hành ngày 25/12, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu và giữ nguyên các loại thuế phí như hiện nay, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng tới 500 đồng/lít, còn giá xăng RON 95 có thể tăng tới 650 đồng/lít. Giá dầu hôm nay cũng được dự báo tăng, trong đó dầu hỏa có thể tăng 400 đồng/lít, giá dầu mazut tăng khoảng 150 đồng/kg và giá dầu diesel tăng 300 đồng/lít. Giá xăng hôm nay sẽ có lần tăng giá dầu tiêu sau 2 kỳ điều chỉnh giá liên tiếp và có khả năng sẽ tái thiết lập mức 23.000 đồng/lít.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay (25/12), Bắc Bộ chuyển rét. Từ ngày mai đến 28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Riêng khu vực Hà Nội, từ gần sáng nay đến ngày 26/12, có lúc có mưa, mưa rào. Trời chuyển rét; từ ngày 26-28/12 có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-13 độ. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa.

Tối 24/12, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 20h43 ngày 24/12, một trận động đất có độ lớn 5.5 xảy ra tại tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé khoảng 50 km). Dư chấn của trận động đất khiến nhiều người dân sống ở các toà nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rung lắc. Trung tâm báo tin động đất (Viện Vật lý địa cầu) đây là trận động đất thứ 3 liên tục ở Phongsaly trong chiều tối 24/12. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Ngày 24/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.157 ca nhiễm mới với 15 ca nhập cảnh và 16.142 trường hợp trong nước tại 62 tỉnh, thành, có 10.528 ca trong cộng đồng. Ngày thứ 6 liên tiếp Hà Nội có số ca mắc cao nhất cả nước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.620.869 ca nhiễm. Trong ngày có 30.833 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.215.261 ca. Từ 17h30 ngày 23/12 đến 17h30 ngày 24/12 ghi nhận 235 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.766 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 24/12, Hà Nội ghi nhận 1.834 ca mắc COVID-19, trong đó có 618 ca tại cộng đồng; 1.123 ca tại khu cách ly và 93 ca tại khu phong tỏa. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (166 ca); Đống Đa (161 ca); Long Biên (161 ca); Cầu Giấy (119 ca); Sóc Sơn (105 ca); Nam Từ Liêm (101 ca); Thanh Xuân (92 ca); Gia Lâm (90 ca). Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hoàng Mai (118 ca); Đống Đa (55 ca); Thanh Xuân (40 ca); Thanh Oai (37 ca); Sóc Sơn (33 ca); Long Biên (33 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 35.643 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 29/2021, bổ sung một số điều của Quyết định số 42/2016, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Trong đó, Sở TT&TT có 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gồm: Trung tâm Dữ liệu nhà nước; Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội; Trung tâm Đào tạo, tư vấn công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)