Bản tin 8H: 2 người hoàn thành cách ly ở Đà Nẵng, ra Hà Nội mắc COVID-19

Tối 17/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin trường hợp 2 người hoàn thành cách ly tại Đà Nẵng, ra Hà Nội thì phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Theo đó, 2 trường hợp này là V.T.M (nữ, 38 tuổi) và Đ.H.L (nữ, 33 tuổi, cùng trú quận Tây Hồ, Hà Nội). 2 người này từ UAE về Đà Nẵng trên chuyến bay QH9305 (DXB-DAD) lúc 9h ngày 17/6, được cách ly tại Khu cách ly tập trung, số 86 Nguyễn Chánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng. sau khi hoàn thành cách ly ngày 8/7 với 3 lần xét nghiệm âm tính, 2 người về Hà Nội trên chuyến bay VJ514. Tuy nhiên, đến ngày 16/7, V.T.M và Đ.H.L nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong cuộc họp báo chiều 17/7, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, UB Thường vụ Quốc hội thống nhất quan điểm một số đại biểu là lãnh đạo các tỉnh thành ở lại địa phương chống dịch, không phải tham gia kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Ngoài ra, ông Cường thông tin thêm, hiện cũng đã có một số đại biểu được xác định là người tiếp xúc với người mắc Covid-19 (F1) phải thực hiện cách ly. UB Thường vụ Quốc hội thống nhất cho phép đại biểu thuộc trường hợp này được phép vắng mặt tại kỳ họp sắp diễn ra. Số lượng cụ thể đại biểu Quốc hội vắng mặt tại kỳ họp đến nay vẫn chưa có thống kê chính thức.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã quyết định thành lập Tổ công tác tiền phương về đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tổ công tác gồm 27 thành viên do một Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước làm Tổ trưởng, các tổ viên gồm đại diện lãnh đạo và công chức các đơn vị Vụ Thị trường trong nước, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Công thương địa phương, Cục Công tác phía Nam, Cục Xúc tiến Thương mại, Báo Công Thương. Chiều ngày 17/7, tổ công tác có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để làm nhiệm vụ thường trực tại khu vực phía Nam.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/7), Bắc Bộ được dự báo khả năng có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều tối nay đến ngày 21/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Ngày 18/7, Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Sáng 18/7, Bộ Y tế cho biết có 2.472 ca mắc mới COVID-19 và 626 ca được TP. Hồ Chí Minh đăng ký bổ sung, thêm 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy Việt Nam có 2.454 ca ghi nhận trong nước, trong đó 2.226 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (1.756), Bình Dương (281), Đồng Nai (75), Long An (48), Tây Ninh (42), Bà Rịa - Vũng Tàu (41), Vĩnh Long (38), Đồng Tháp (36), Tiền Giang (31), Khánh Hoà (29), Bến Tre (17), Phú Yên (16), Cần Thơ (12), Kiên Giang (10), Hà Nội (9), Bình Định (4), Sóc Trăng (3), An Giang (3), Bắc Ninh (1), Đắk Nông (1), Bắc Giang (1). (XEM CHI TIẾT)

Tối 17/7, Sở GTVT Hà Nội đã phát đi thông báo, dừng toàn bộ hoạt động chở khách đi và đến các tỉnh phía nam. Phạm vi được áp dụng từ Thừa Thiên Huế trở vào. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 18/7, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ Hà Nội đến 37 tỉnh/thành phố và ngược lại, trong số này có cả 14 tỉnh/thành phố đã tạm dừng hoạt động trước đó vào 7/7. 37 tỉnh, thành này bao gồm: Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh thành phía Nam bắt đầu tư Thừa Thiên Huế trở vào. (XEM CHI TIẾT)

Tối 17/7, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang ký ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trịnh Minh Cảnh – Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo quyết định, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trịnh Minh Cảnh – Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa, vì lý do thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Thuận Hòa. (XEM CHI TIẾT)