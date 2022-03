Bạn nhỏ hào hứng trong Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn

TPO - Ngày hội tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp các em thi đua, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức, phấn đấu trở thành những đoàn viên, thanh niên, những công dân thế hệ mới tràn đầy niềm tin và khát vọng cống hiến cho đất nước trong tương lai.

Sáng 21/3, tại Trường Tiểu học Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận, TPHCM), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Thành Đoàn TPHCM tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM... tham dự chương trình.

Cùng với hoạt động ngày hội cấp trung ương diễn ra tại TPHCM, ngày hội cấp khu vực do Hội đồng Đội Trung ương triển khai thực hiện cũng diễn ra tại 10 tỉnh: Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bình Dương, Bến Tre, An Giang trong sáng 21/3.

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động thường niên, được tổ chức tại các liên đội trường học trong cả nước vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của thiếu nhi Việt Nam. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động của Đội tại cơ sở.

Phát biểu tại ngày hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cho biết ngày hội là hoạt động thể hiện niềm tự hào của lớp lớp đội viên, thiếu nhi về truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; tạo không khí vui tươi, sôi nổi giúp các em thi đua, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức, phấn đấu trở thành những đoàn viên, thanh niên, những công dân thế hệ mới tràn đầy niềm tin và khát vọng cống hiến cho đất nước trong tương lai.

Thông qua ngày hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương mong muốn toàn thể các em đội viên, thiếu nhi ra sức học tập, rèn luyện; trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống; xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, biết đoàn kết, thương yêu và giúp nhau cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp.

“Việc chuẩn bị lớp đoàn viên mới với đầy đủ năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế là trách nhiệm to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Điều đó đòi hỏi mỗi cấp bộ Đoàn, Đội, mỗi cán bộ phụ trách và mỗi đoàn viên thanh niên phải dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo thiết thực cho thiếu niên, nhi đồng, tạo môi trường tốt nhất để các em học tập, rèn luyện, tích luỹ kiến thức, vươn lên làm chủ đất nước”, chị Duy Trang nói.

Tại ngày hội, Hội đồng Đội Trung ương đã chính thức phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nội dung chính của các hoạt động thi đua bao gồm: Tuyên truyền về tầm quan trọng của Đại hội Đoàn các cấp, trách nhiệm của Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội; Nghiên cứu, thiết kế, tổ chức các sân chơi, hoạt động cho thiếu nhi, tạo không khí thi đua sôi nổi, trong đó, tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử quê hương, đất nước, định hướng thẩm mỹ, giá trị văn hoá dân tộc, hình thành thói quen đọc sách, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm, sáng tạo và trang bị kỹ năng số cho thiếu nhi; Tổ chức lấy ý kiến cán bộ phụ trách thiếu nhi về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó tập trung các giải pháp nâng cao công tác phụ trách Đội, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em...

Dịp này, tiếp nối chương trình “Nối vòng tay thương”, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) đã trao bảo trợ đợt 3 và 4 cho 441 em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do đại dịch COVID-19 của 14 địa phương phía Nam, nâng tổng số em được bảo trợ dài hạn đến nay là 946 em với tổng số tiền bảo trợ trong năm 2022 là 22,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, Hội đồng Đội Trung ương cũng trao tặng 19 công trình máy lọc nước với tổng giá trị 1,52 tỷ đồng cho các liên đội thuộc TP. Đà Nẵng, Hải Phòng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bến Tre.

Ngoài ra, Hội đồng Đội Trung ương đã trao 180 thiết bị học tập trực tuyến với tổng trị giá 630 triệu đồng cho 180 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thuộc các địa phương khu vực miền Trung và miền Bắc.

Nhiều phần quà ý nghĩa với đội viên, thiếu nhi Cũng tại ngày hội, Quỹ từ thiện Kim Oanh đã trao tặng cho Hội đồng Đội Trung ương 12 ngôi nhà Khăn quàng đỏ với tổng trị giá 960 triệu đồng để trao tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp Trung ương đã trao tặng cho Hội đồng Đội Trung ương 50 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và cam kết tổ chức 12 chương trình truyền thông, nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em với tổng kinh phí 410 triệu đồng. Quỹ Công tác xã hội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng trao tặng 1 Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội trị giá 300 triệu đồng cho Hội đồng Đội Trung ương để xây dựng tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức (TPHCM).