Ban nhạc huyền thoại Maroon 5 chính thức có mặt tại Việt Nam, sẵn sàng cho siêu nhạc hội 8Wonder Winter Summer

Tối 14/12, ban nhạc pop - rock huyền thoại Maroon 5 đã có mặt tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trên chuyến chuyên cơ riêng. Toàn bộ 6 thành viên của nhóm đã có mặt ở đảo ngọc sớm hơn dự kiến để chuẩn bị tốt nhất cho siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival diễn ra đêm 16/12 tại Phú Quốc United Center.

Đội hình đầy đủ của “biểu tượng pop rock đương đại” Maroon 5 với 6 thành viên đã đến Phú Quốc lúc 23 giờ đêm ngày 14/12. Dù vừa trải qua hành trình dài, Adam Levine và đồng đội vẫn xuất hiện với phong cách lãng tử, phóng khoáng quen thuộc. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc pop rock thành công nhất nước Mỹ đến trình diễn tại Việt Nam.

Ngay sau đó, Maroon 5 được đoàn xe VinFast VF9 sang trọng và đẳng cấp đón về lưu trú tại Vinpearl Phú Quốc. Theo nguồn tin riêng, ban nhạc huyền thoại đã đến đảo ngọc sớm hơn lịch trình dự kiến ban đầu nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival ngày 16/12 tại Quảng trường biển Grand World.

Đây là mẫu xe 7 chỗ hàng đầu của VinFast ở phân khúc cao cấp. Với kiểu dáng tinh tế, được trang bị công nghệ tiên tiến và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, VF9 là lựa chọn phù hợp để mang đến trải nghiệm trang trọng, đẳng cấp cho các nghệ sĩ huyền thoại. Trước đó, VF9 cũng là phương tiện di chuyển của Charlie Puth trong suốt quá trình trình diễn tại 8Wonder Nha Trang.

Ngay từ tối 14/12, sân khấu “Hỗn thiên cầu” hình đồng hồ cổ khổng lồ của 8Wonder được kiểm tra ánh sáng lần đầu tiên, khoe vẻ đẹp lộng lẫy hoàn hảo, sẵn sàng cho “chuyến du hành thời gian” của hàng chục nghìn du khách với âm nhạc bất hủ của Maroon 5. Những bước cuối cùng cũng đang được gấp rút hoàn thiện để sẵn sàng chào đón “biểu tượng âm nhạc toàn cầu” và những nghệ sĩ đình đám của Vbiz.

Chủ nhân các bản hit đình đám toàn cầu như “Sugar, Girls like you, Payphone, Animal,... đã xây dựng được thành tựu âm nhạc hoành tráng trải dài gần 3 thập kỷ, với lượng fan khủng đến từ nhiều độ tuổi. Vì vậy, thông tin 6 chàng trai tài hoa của Los Angeles đến đất nước hình chữ S trình diễn thu hút đông đảo người hâm mộ đến Phú Quốc để được hoà mình vào không gian đỉnh cao của siêu nhạc hội tầm cỡ toàn cầu.

Nhiều thông tin đồn đoán Maroon 5 sẽ nghỉ ngơi tại một khu biệt thự biển riêng tư của Vinpearl Phú Quốc. Nhiều căn villa tại đây có phòng ngủ sở hữu tầm nhìn khoáng đạt về phía đại dương, bao quanh bởi khu vườn xanh mát, khoe trọn cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng của đảo, đồng thời có bể bơi riêng, không gian sang trọng với nội thất tinh tế và trang bị đầy đủ tiện ích hiện đại, đẳng cấp theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế.

Maroon 5 sẽ mang đến cho khán giả 8Wonder Winter Festival phần trình diễn bùng cháy dự kiến kéo dài trên 75 phút, với 11 bản hit toàn cầu: “This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like you, Memories, Animals, Maps”. Nhóm sẽ biểu diễn trên nền nhạc điện tử kết hợp live cùng ban nhạc như trong các tour diễn đình đám thế giới của nhóm.

Đây cũng là phong cách trình diễn xuyên suốt của dàn nghệ sĩ Việt: Tóc Tiên, Justatee, Grey D… Ngay từ tối ngày 14/12, đông đảo người hâm mộ tại Grand World bị thu hút bởi màn tổng duyệt đầy chất nghệ và phóng khoáng của Justatee cùng mẫu xe điện mới nhất của VinFast, được ví von là biểu tượng của thời trang và phong cách: VF7. Những hình ảnh hé lộ ban đầu khiến sức nóng của siêu nhạc hội 8Wonder ngày càng lan toả mạnh mẽ.

Ban tổ chức cũng cho biết đã mang đến sân khấu 8Wonder những hệ thống thiết bị tiêu chuẩn quốc tế khắt khe theo yêu cầu đặc biệt của Maroon 5, từ hai bộ mixer ánh sáng Grand MA3 vốn chỉ có 3 chiếc trên toàn quốc, đến dàn loa FOH D&B J series và V series - hiện là những hệ thống âm thanh đẳng cấp nhất trên thế giới, cùng hàng nghìn thiết bị âm thanh ánh sáng, trình chiếu tiêu chuẩn quốc tế khác.

Tất cả hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ không gian trình diễn đỉnh cao, mãn nhãn và mới lạ về âm nhạc, nghệ thuật, visual… không thua kém những siêu show giải trí đình đám thế giới như Coachella, Tomorrowland… Bên cạnh đó hành trình trải nghiệm lễ hội liên hoàn “Wake Up Festival” mang đến cho du khách chuỗi hoạt động khám phá, vui chơi, tận hưởng, ẩm thực “hiếm có khó tìm” trong mùa Phú Quốc đẹp nhất năm./.