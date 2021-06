Băn khoăn thí điểm cách ly F1 tại nhà

TPO - Ông Nguyễn Văn Tuyển, Phó trưởng Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách trong sai phạm chuyên môn khi còn là Phó trưởng Công an huyện Phú Riềng. Ngoài ra, ông Vương Ngọc Dũng, cựu Cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Riềng cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.