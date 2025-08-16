Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam vs U23 nữ Autralia 0-2 (H1): Đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó

Thanh Hải Thanh Hải
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong bối cảnh đang bị đối thủ dẫn bàn, HLV Mai Đức Chung cho các cầu thủ nữ Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công. Dù vậy, Thanh Nhà và các đồng đội chưa thể tận dụng thành công các cơ hội tạo ra.

report Thanh Nhã đưa bóng đi vọt xà

Phút 42: Sau tình huống dàn xếp đá phạt sáng tạo giữa Huỳnh Như và Thu Thảo, bóng được chuyền ngược ra cho Thanh Nhã dứt điểm. Rất đáng tiếc. Bóng lại đi vọt xà.

7.gif
report Bài toán khó cho HLV Mai Đức Chung

Phút 39: Chúng ta khó có thể lên bóng thông qua những pha phối hợp ngắn bởi áp lực lớn từ đối thủ. Tuy nhiên các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng không có sự hiệu quả với các đường bóng dài bởi thể hình cao lớn của U23 Australia.

report U23 Australia dễ dàng áp đảo ở các pha đấu tay đôi

Phút 35: Dễ nhận thấy, các cô gái U23 Australia với thể hình tốt và khả năng áp sát nhanh khiến ĐT nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc lên bóng. Chúng ta cần xử lý nhanh và quyết đoán hơn.

report ĐT nữ Việt Nam chưa thể tận dụng tình huống cố định

Phút 30: Huỳnh Như bị phạm lỗi và từ chấm đá phạt bên cánh trái, cô đưa bóng xuống sâu phía cầu môn U23 Australia. Hàng thủ của đội bóng xứ chuột túi xử lý không mấy khó khăn.

report Huỳnh Như bỏ lỡ cơ hội

Phút 26: Huỳnh Như có cơ hội đối mặt thủ môn sau đường chuyền tốt của Bích Thùy. Tuy nhiên góc quá hẹp và cú sút của cô lại quá nhẹ.

6.gif
report Tình thế khó khăn

Phút 25: ĐT nữ Việt Nam đang gặp khá nhiều khó khăn và bên ngoài đường pitch, HLV Mai Đức Chung liên tục gào thét, đưa ra các chỉ dẫn cho học trò.

report Không được!

Phút 21: Vạn Sự chơi đầy nỗ lực và mang lại cơ hội tuyệt vời để Huỳnh Như tung ra cú dứt điểm. Thế nhưng đội trưởng ĐT nữ Việt Nam lại xử lý hơi chậm. Bóng tới chân Thanh Nhã nhưng cũng không thể có một cú sút tốt.

goal Tỷ số được nâng lên 2-0

Phút 17: U23 Australia đã nhân đôi cách biệt. Từ pha lên bóng tốc độ, Lee McKenna đã tung ra cú sút kỹ thuật, đưa bóng qua tầm với Kim Thanh và đi vào lưới.

5.gif
report Vạn Sự quyết định táo bạo

Phút 16: Ngân Thị Vạn Sự xử lý khéo léo giữa vòng vây cầu thủ đối phương và quyết định dứt điểm từ xa. Bóng đi vọt xà.

report Quá đáng tiếc cho ĐT nữ Việt Nam

Phút 11: ĐT nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt sau khi Bích Thùy bị phạm lỗi. Chính cô là người đá phạt, treo bóng về phía cột xa để Chương Thị Kiều đánh đầu dũng mãnh. Đáng tiếc, bóng đi chệch khung thành.

4.gif
report Thống kê đáng chú ý

Đây là lần đầu tiên ĐT nữ Việt Nam bị thủng lưới tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Trước đó, chúng ta giữ sạch lưới trong cả 3 trận vòng bảng.

goal Lưới của Kim Thanh đã rung lên

Phút 6: Từ pha phối hợp đá phạt góc, bóng được câu thẳng đến trước mặt Kim Thanh để Aideen Keane băng vào đánh đầu cắt mặt, mở tỷ số cho U23 Australia.

3.gif
report ĐT nữ Việt Nam đá phạt

Phút 2: ĐT nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt từ xa bên cánh phải sau tình huống Thanh Nhã bứt tốc và bị phạm lỗi. Đội trưởng Huỳnh Như treo bóng nhưng quá sâu.

2.gif
time Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trận bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 trên sân Lạch Tray giữa ĐT nữ Việt Nam và U23 Australia chính thức bắt đầu sau tiếng còi của nữ trọng tài người Nhật Yoshimi.

ĐT nữ Việt Nam áo đỏ là đội giao bóng, trong tiếng hô "Việt Nam, Việt Nam" vang dội trên khán đài.

report Lễ cử hành Quốc ca Việt Nam
1.gif
report Danh sách đăng ký của hai đội
1000030968.jpg
report Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam
1000030969.jpg
report ĐT nữ Việt Nam thống trị AFF Cup nữ

Với 3 trận toàn thắng của AFF Cup nữ 2025, ĐT nữ Việt Nam đã nâng tổng số trận thắng trong lịch sử tham dự giải đấu này lên con số 48 sau 65 trận đã chơi, đạt 73,8%.

ĐT nữ Việt Nam là đội có số trận thắng nhiều nhất lịch sử giải đấu, hơn Thái Lan (43 trận) và Myanmar (37).

z6880666927901-805491223d773b3e63a967743f40cd99-8664.jpg
report Công nghệ VAR xuất hiện tại Lạch Tray

Lần đầu tiên trong lịch sử, công nghệ VAR sẽ được áp dụng từ vòng bán kết giải bóng đá nữ ĐNA 2025 bắt đầu từ trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam gặp U23 nữ Australia. AFF cho hay, các trận bán kết, tranh hạng ba và chung kết đều được triển khai công nghệ VAR.

report ESPN cảnh báo tuyển nữ Việt Nam trước trận bán kết với Australia
report Sẽ là trận đấu khó khăn

Theo HLV Joseph Palatsides của U23 nữ Australia, "ĐT nữ Việt Nam có HLV trưởng giàu kinh nghiệm và các cầu thủ giàu chất lượng, gắn bó lâu năm", tạo nên "một trận đấu khó khăn". "Để giành chiến thắng, chúng tôi phải mạnh mẽ và cần thêm một chút may mắn", ông nói.

d946cbfc-31d9-4144-9e52-accffcad.jpg
report Lợi thế của ĐT nữ Việt Nam chỉ trên lý thuyết

Trước trận bán kết với U23 nữ Australia, HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng tôi có lợi thế nghỉ nhiều hơn 1 ngày, trong khi Australia phải di chuyển từ Phú Thọ tới Hải Phòng, nhưng đó là lợi thế trên lý thuyết. Australia trẻ khỏe, thích nghi nhanh và tương lai sẽ lên ĐTQG. Trận thua của họ trước Myanmar chỉ là không may, và ngay những trận sau đã thi đấu tốt.

ĐT nữ Việt Nam đối mặt với đối thủ khó khăn nhưng đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi quyết tâm dù gặp bất cứ đối thủ nào".

z6891082012636-8213aa30046d37c2d.jpg
z6880476012616-e94e8a5a70d02b68bae08239c4b94155.jpg

ĐT nữ Việt Nam đang có phong độ rất cao khi toàn thắng 6 trận đã qua, ghi 30 bàn và không một lần nhận bàn thua. Tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, các cô gái Việt Nam là đội có thành tích tốt nhất với 48 chiến thắng sau 65 trận đã đấu, đạt tỷ lệ thắng 73,8%. Trong 12 trận bán kết đã chơi tại giải này, chúng ta giành chiến thắng 5 lần để tiến vào chung kết.

Tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, ĐT nữ Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng, đồng thời tạo nên những kết quả ấn tượng trước Campuchia (6-0), Indonesia (7-0) và Thái Lan (1-0). Đội quân của HLV Mai Đức Chung đã cho thấy sức mạnh tổng thể, vừa hiệu quả trong tấn công vừa chắc chắn ở khâu phòng ngự. Họ cũng sở hữu chiều sâu đội hình và đa dạng nguồn cung bàn thắng, với 10 cầu thủ đã điền tên lên bảng tỷ số.

Với việc đương kim vô địch Philippines bất ngờ bị loại, ĐT nữ Việt Nam trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi hậu Đông Nam Á 2025. Trong trường hợp đăng quang, chúng ta sẽ cân bằng kỷ lục 4 lần vô địch của Thái Lan, khẳng định sức mạnh thống trị ở khu vực khi kết hợp 8 tấm huy chương Vàng SEA Games.

Mặc dù vậy, Huỳnh Như cùng các đồng đội phải đối mặt với thử thách rất khó mang tên U23 nữ Australia, một đối thủ đến từ nền bóng đá tiên tiến và sở hữu thể hình vượt trội. Điểm yếu của đội bóng đến từ xứ sở kangaroo chính là kinh nghiệm, điều khiến họ nhận thất bại 1-2 trước Myanmar ở trận ra quân. Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam lại có thừa kinh nghiệm, với dàn cầu thủ đã chinh chiến ở rất nhiều đấu trường quốc tế. Thêm nữa, các cô gái áo đỏ sẽ được chơi dưới sự cổ vũ của các khán giả nhà tại Lạch Tray. Với quyết tâm khẳng định vị thế và niềm tự hào dân tộc lên cao, ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin hướng tới chiến thắng.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Thanh Hải Thanh Hải
Tiểu Phùng
#giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 #lịch thi đấu giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 #tỷ lệ Nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia #Nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia #trực tiếp Nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia #soi kèo Nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia #tường thuật Nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia #Nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia live

