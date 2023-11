Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ

TPO - Trong tuần (từ 27 đến 30/11), Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Phú Yên đã triển khai các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ngày 29/11 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Phương, Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.

Theo báo Quân đội Nhân dân, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định và chúc mừng Đại tá Phạm Ngọc Phương.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đồng chí Phạm Ngọc Phương là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều chức vụ, nhiều nhiệm vụ trong môi trường Quân đội, đã có 11 năm liên tục là Thư ký lãnh đạo, trong đó, có 8 năm là Thư ký đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, có 3 năm là Thư ký đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (khóa XIII).

Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Phạm Ngọc Phương luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiều công việc quan trọng, giúp việc cho đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khối lượng công việc rất lớn, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng và mong muốn, ở vị trí công tác cao hơn, đồng chí Phạm Ngọc Phương tiếp tục nỗ lực, giữ vững được mối quan hệ chặt chẽ với các vụ, đơn vị trong Ban Tuyên giáo Trung ương, cán bộ các cơ quan Đảng Trung ương và ban, bộ ngành các tỉnh, thành để hoàn thành chức năng tham mưu, giúp việc cho đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả các công việc, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Ngọc Phương bày tỏ cảm ơn tới tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí, đồng nghiệp trong Ban Tuyên giáo Trung ương đã tin tưởng, ủng hộ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Phạm Ngọc Phương xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, bồi dưỡng năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, đặc biệt là tăng cường mối quan hệ phối kết hợp với các cơ quan chức năng của hệ thống chính trị nói chung và cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, cho ý kiến liên quan đến một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Huy Đức- Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Huy Đức sinh năm 1975, quê ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; có trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, đồng chí Trần Huy Đức là Thẩm phán Cao cấp, Chánh Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Trước đó vào chiều 27/11, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Theo VietNamNet, tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ngày 30/10/2023, Ban Bí thư đã ký quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kiện toàn cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung 3 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong đó có Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Qua 28 năm công tác trong ngành, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã có nhiều cống hiến, lập được nhiều chiến công được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Căn cứ yêu cầu công tác, phẩm chất, năng lực cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã thống nhất báo cáo Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm bầu bổ sung Thiếu tướng Vũ Hồng Văn làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng trên cương vị trọng trách mới, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sẽ tiếp tục phát huy thành tích, kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn hứa dù trên cương vị công tác nào cũng sẽ luôn giữ phẩm chất của người sĩ quan Công an; luôn nỗ lực, cố gắng, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mà Đảng phân công.