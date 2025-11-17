Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự ở Đồng Tháp

Chúc Trí - Tấn Minh
TPO - Ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, giới thiệu để HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Thành Ngại được giới thiệu bầu là Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Trần Trí Quang được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

z7233620844194-54f0fd995377bed71259491b24084020.jpg
Ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971, quê quán tỉnh Cà Mau; Ông có trình độ Thạc sĩ Luật Kinh tế; Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị - hành chính; chuyên viên cao cấp.

Ông Ngại từng kinh qua chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Năm Căn (Cà Mau), Bí thư Thành ủy TP. Cà Mau, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Tháng 7 vừa qua, khi Bạc Liêu sáp nhập với Cà Mau, ông Ngại được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mới.

Chúc Trí - Tấn Minh
