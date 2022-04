Bamboo Airways tiếp tục bay đúng giờ nhất 3 tháng đầu năm 2022

Với tỷ lệ đúng giờ (OTP) trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 96,6%, Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu trong ba hãng hàng không lớn nhất Việt Nam về tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ.

Theo số liệu Cục Hàng không Việt Nam công bố ngày 7/4, trong ba hãng bay nội địa lớn nhất, Bamboo Airways là hãng bay đúng giờ nhất 3 tháng đầu năm 2022 với 96,6% chuyến bay đúng giờ, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Đồng thời, Bamboo Airways là hãng bay duy nhất ghi nhận số chuyến bay tăng trưởng dương so với cùng kỳ, với công suất khai thác tăng 2,6%.

Tỷ lệ bay đúng giờ của Vietnam Airlines và Vietjet Air lần lượt là 96% và 94,4%, trong bối cảnh số chuyến bay của 2 hãng này giảm 25,5% và 31,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tỷ lệ khai thác các chuyến bay đúng giờ trong 3 tháng năm 2022 của toàn ngành đạt 95,5%.

Cũng theo Cục Hàng không, Bamboo Airways ít chậm chuyến nhất số 3 hãng hàng không lớn nhất Việt Nam, với tỉ lệ 3,4% (giảm 1,2% so với cùng kỳ). Tỷ lệ chậm chuyến ở Vietnam Airlines và Vietjet Air lần lượt là 4% (giảm 4,6% so với cùng kỳ) và 5,6% (giảm 11,2% so với cùng kỳ). Tỷ lệ cất cánh muộn của toàn ngành là 4,5%, giảm 7,3% so với quý I/2021.

Trong khi đó, tỷ lệ hủy chuyến của ngành hàng không nội địa trong giai đoạn này là 1,3%, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Trong 3 hãng bay nội địa lớn nhất, Vietnam Airlines có tỷ lệ hủy chuyến lớn nhất với 2,7% chuyến bay bị hủy. Vietjet Air có tỷ lệ hủy chuyến thấp hơn với 0,8% trong khi ở Bamboo Airways là 0,3%.

Theo thống kê, những nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm chuyến của các hãng bao gồm: Trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng; quản lý, điều hành bay; hãng hàng không; thời tiết; tàu bay về muộn và lý do khác. Với tỷ lệ 53,9%, tàu bay về muộn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng chậm chuyến của các hãng.

Trong quý I/2022, các đường bay nội địa và quốc tế đã từng bước được phục hồi, đón đầu nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao. Đặc biệt từ sau thời điểm khôi phục mạng bay thường lệ quốc tế và mở cửa đón du khách quốc tế, các hãng hàng không đã nhanh chóng mở rộng và tăng tần suất khai thác nhiều đường bay.

Từ cuối tháng 3, Vietnam Airlines có kế hoạch tăng các chuyến bay quốc tế mỗi tuần, mở rộng khai thác các đến các thị trường như Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… cùng các đường bay nội địa để đáp ứng nhu cầu du lịch cũng như đi lại của hành khách.

Vietjet Air cũng có kế hoạch tăng tần suất nhiều đường bay quốc tế kết nối Việt Nam với Hàn Quốc, Đài Bắc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan... Hãng cũng dự kiến khai thác trở lại các đường bay Ấn Độ, Nga…

Về phía Bamboo Airways, đại diện hãng cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của khách hàng giai đoạn bình thường mới, Bamboo Airways tích cực phát triển mạng lưới bay đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Hãng đã khai thác thường lệ các đường bay quốc tế đến nhiều châu lục, bao gồm các đường bay đến Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Đức, Anh, Úc... Đồng thời, hãng đã mở bán và sẵn sàng đưa vào khai thác các đường bay kết nối Việt Nam với Singapore, Thái Lan… từ cuối tháng 4/2022.

Đối với mạng bay nội địa, Bamboo Airways vận hành mạng bay rộng rãi với nhiều đường bay ngách mà không có hãng nào khác khai thác như TP HCM - Điện Biên, Hà Nội - Rạch Giá hay các đường bay thẳng đến Côn Đảo, tạo điều kiện di chuyển thuận lợi cho hành khách, nhất là trong bối cảnh cao điểm hè 2022 đang đến gần.