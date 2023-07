Bãi xe không phép sát mép tường trụ sở Bộ Công an

TPO - Việc người đi ô tô bị gõ cửa kính xe đòi tiền nhưng không đưa vé tại những điểm trông giữ không phép đã không lạ lẫm với người dân Thủ đô, song điều lạ là, ngay tại chân tường trụ sở Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội) cũng xảy ra tình trạng “gõ cửa đòi tiền, không xuất vé”.

Sau khi nhận được phản ánh về bãi trông giữ xe có dấu hiệu hoạt động không phép xung quanh bức tường bao quanh trụ sở Bộ Công an, PV Tiền Phong đã tới địa điểm này ghi nhận.

Khi phóng viên của Tiền Phong dừng xe, đã có một người đàn ông khoảng 35 tuổi, mặc áo kẻ ca rô, đeo kính, tự xưng làm việc tại một đơn vị, Bộ Công an, lại đến gõ cửa để thu tiền.

Phóng viên đã phải đưa 20 nghìn đồng/lượt giữ xe, theo yêu cầu của người đàn ông này. Tuy nhiên, khi yêu cầu người này cung cấp vé trông xe để đảm bảo tránh mất mát hoặc hỏng hóc, người đàn ông này đã không đưa vé.

PV Tiền Phong ngay lập tức liên hệ với Sở GTVT Hà Nội để phản ánh tình hình. Sau đó, Sở GTVT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và xác nhận rằng tính đến ngày 30/6/2023, Sở không cấp phép cho bất kỳ đơn vị nào để trông giữ xe trên tuyến đường không tên bao quanh trụ sở Bộ Công an.

Trong buổi họp ngày 30/6, do Bộ Công an tổ chức, PV Tiền Phong đã phản ánh về tình trạng này và hàng chục phóng viên khác tham gia buổi họp cũng phải trả tiền cho những kẻ lạ mặt. Đáng chú ý, không chỉ các phóng viên mà ngay cả cán bộ và chiến sỹ công an cũng phải trả tiền cho những kẻ lạ mặt khi để xe tham dự buổi họp báo.

Trả lời phản ánh của Tiền Phong, Thiếu tướng Phạm Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, việc hoạt động bãi xe không có vé là vi phạm và UBND TP đã cấm, việc này chỉ giao cho Sở GTVT cấp phép cho các đơn vị đủ điều kiện để trông giữ xe. Tuy nhiên, ông cho biết, tình trạng này là không tránh khỏi.

Thiếu tướng Phạm Thanh Tùng cho hay, sẽ tiếp tục báo cáo lãnh đạo thành phố và chỉ đạo các đơn vị liên quan của thành phố, quận huyện và phường xã để xử lý nghiêm, chấm dứt tình trạng này trong thời gian tới. Để lập lại trật tự đô thị, Công an thành phố đề nghị với Chủ tịch UBND TP để chỉ đạo từ cấp quận, huyện đến phường xã trong việc xử lý vấn đề này.

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin thêm, đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện hơn 5.707 trường hợp vi phạm về trật tự giao thông, và đã xử phạt tổng cộng hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện hơn 21.000 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, và đã xử phạt tổng cộng hơn 12 tỷ đồng. Các ngành chức năng cấp trên hiện đang thực hiện các biện pháp quyết liệt, bao gồm tuyên truyền và cải thiện cơ sở hạ tầng để đảm bảo người dân tuân thủ và duy trì trật tự đô thị.

Vẫn theo lời ông Tùng, các cơ quan chức năng quyết tâm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.