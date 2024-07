Bài 8: Hai thiên mệnh vĩ đại hợp nhất

Một là, cùng nhau xây dựng Đế chế Tâm. Hai là, thống nhất nhân loại và đưa nhân loại lên Nền văn minh siêu việt bằng Trách nhiệm Tâm và Ánh sáng Tâm của NGƯỜI!

Trước giờ, cộng đồng xã hội chỉ biết Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ qua các phương tiện truyền thông báo chí, qua các hoạt động của tổ chức Trung Nguyên Legend, qua các vấn đề trong đời sống gia đình, chứ không phải là những dữ liệu bí mật thực sự có thể tiết lộ nên sự thật về vị Chủ Tịch này! Đó là sự thật về diễn trình hơn 10 năm về cuộc đời đầy bí ẩn kỳ bí mà Chủ Tịch Vũ đã chịu đựng toàn diện, liên tục và vượt qua được thử thách cao độ trong từng cảnh giới, cả từ ý thức đến vô thức, từ hữu hình đến vô hình, trọn vẹn cả Thân-Tâm-Trí trong từng sát–na để có được những Đại thấu ngộ về Bản chất cốt lõi của Vũ trụ cũng như con đường tiến hoá của văn minh nhân loại từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai. Tất cả được ghi chép chân thật thành 12 kỳ, đã được nhiều tờ báo đăng tải 3 kỳ đầu tiên và nhận được sự quan tâm sâu sắc, mong mỏi lớn của đông đảo bạn đọc muốn được các tờ báo tiếp tục khởi đăng với những nội dung sẽ được hiển lộ trong các kỳ tiếp theo. Vì vậy, để đáp ứng sự mong đợi lớn lao của cộng đồng và rất nhiều độc giả, nay tòa soạn tiếp tục đăng tải các sự thật còn lại đầy đủ trong các kỳ báo tiếp theo sau đây.

Một là:

Cùng nhau xây dựng Đế chế Tâm!

Đế chế Tâm là một hình thái đế chế hoàn toàn khác với mọi hình thái đế chế trước giờ - các đế chế dựa trên sự cướp bóc, thống trị, hoặc trao đổi bất bình đẳng. Đế chế Tâm là hình thái đế chế được dựng xây và phát triển bằng việc đem lại Ánh sáng Minh triết để loại bỏ tận gốc Tam độc (bệnh tật, đói nghèo, đau khổ) đạt được Tam phúc (khỏe mạnh - do trị được mọi thân bệnh; giàu có - do trị được mọi hình thái đói nghèo; hạnh phúc - do trị được mọi tâm bệnh đau khổ) cho công dân đế chế và cho mọi quốc gia anh em khác của đế chế. Đế chế Tâm mở rộng đến đâu thì tam độc được tiệt trừ tới đó, chân phúc được thiết lập để làm nền tảng cho sự tiến hóa lên mức siêu việt cho nhân loại!

Để xây dựng Đế Chế Tâm, Dân Tộc Được Chọn cần phải Trỗi Dậy Toàn Diện, Hùng Mạnh Toàn Diện, và có Ảnh Hưởng Toàn Diện đến Toàn Bộ Nhân Loại.

Hai là:

Thống nhất nhân loại và đưa nhân loại lên Nền văn minh siêu việt bằng Trách nhiệm Tâm và Ánh sáng Tâm của NGƯỜI!

Bằng cách: cùng nhau mang Ánh sáng và Tình thương đến tất cả các quốc gia - dân tộc anh em trên thế giới; cùng thống nhất nhân loại bằng Trách nhiệm Tâm và Nguyên lý Tâm mặc khải cho loài người cùng thiết lập một trật tự thế giới mới - thế giới Siêu nhân loại; kiến tạo nền Văn minh mới - nền Văn minh Tâm siêu việt !

Phương tiện và Quyền năng để thực hiện hai Thiên mệnh trên chính là Hệ Ánh Sáng Mặc Khải của Trời cùng với sự Thấu ngộ Nguyên lý dòng chảy Tâm thức tiến hóa của Quốc gia - Nhân loại và Thiên lý của Vũ trụ: Cội Nguồn Chung, Nỗi Niềm Chung - Mối Nguy Chung, Mong Cầu Chung - Tương Lai Chung.

Nỗi Niềm Chung: con người sinh ra ai cũng bị hành hạ bởi tam độc và tất định, tam độc là đói nghèo, bệnh tật, và đau khổ. Không ai có thể hoàn toàn thoát khỏi tam độc; người ta có thể thoát nghèo và bệnh tật trong một khoảng thời gian, nhưng thoát khỏi đau khổ là hầu như không thể. Đồng thời, chưa có một ai thoát khỏi cái chu kỳ được coi là tất định của sinh-lão-bệnh-tử.

con người sinh ra ai cũng bị hành hạ bởi tam độc và tất định, tam độc là đói nghèo, bệnh tật, và đau khổ. Không ai có thể hoàn toàn thoát khỏi tam độc; người ta có thể thoát nghèo và bệnh tật trong một khoảng thời gian, nhưng thoát khỏi đau khổ là hầu như không thể. Đồng thời, chưa có một ai thoát khỏi cái chu kỳ được coi là tất định của sinh-lão-bệnh-tử. Mối Nguy Chung: là mối nguy của sự bất ổn, chiến tranh, loạn lạc dẫn tới hủy diệt của 4 nguy cơ hủy diệt lớn luôn thường trực trong đời sống nhân loại từ thuở khai thiên lập địa đến giờ và ngày càng trở nên nguy cấp, nguy hiểm, khó lường; đó cũng chính là bốn kỵ sỹ Khải Huyền mà nhiều hệ thống mặc khải trước đây đã nêu: Nạn Đói - Nghèo Đói, Chiến Tranh - Loạn Lạc, Bệnh Dịch, Thiên Tai - Biến Đổi Khí Hậu. Thời kỳ Thanh Lọc, Phán Xét, Hủy Diệt chưa từng có đã bắt đầu diễn ra khi nhân loại hoàn toàn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng của tình hình.

là mối nguy của sự bất ổn, chiến tranh, loạn lạc dẫn tới hủy diệt của 4 nguy cơ hủy diệt lớn luôn thường trực trong đời sống nhân loại từ thuở khai thiên lập địa đến giờ và ngày càng trở nên nguy cấp, nguy hiểm, khó lường; đó cũng chính là bốn kỵ sỹ Khải Huyền mà nhiều hệ thống mặc khải trước đây đã nêu: Nạn Đói - Nghèo Đói, Chiến Tranh - Loạn Lạc, Bệnh Dịch, Thiên Tai - Biến Đổi Khí Hậu. Thời kỳ Thanh Lọc, Phán Xét, Hủy Diệt chưa từng có đã bắt đầu diễn ra khi nhân loại hoàn toàn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng của tình hình. Mong cầu chung: trái với thực trạng thường trực của cuộc sống là tam độc , con người ai cũng muốn và sống để mưu cầu tam phúc - đó là khỏe mạnh, giàu có, hạnh phúc.

trái với thực trạng thường trực của cuộc sống là , con người ai cũng muốn và sống để mưu cầu - đó là khỏe mạnh, giàu có, hạnh phúc. Tương Lai Chung: là tương lai một cuộc sống không có tam độc mà chỉ còn tam phúc, là cuộc sống mà về cấp độ vĩ mô, loài người không còn bị thử thách và đe dọa của Tứ Đại Hủy Diệt nữa.

là tương lai một cuộc sống không có tam độc mà chỉ còn tam phúc, là cuộc sống mà về cấp độ vĩ mô, loài người không còn bị thử thách và đe dọa của Tứ Đại Hủy Diệt nữa. Cội Nguồn Chung: loài người không nhận thức được rằng toàn bộ nhân loại và toàn bộ tự nhiên đều từ một NGUỒN CỘI CHUNG THIÊNG LIÊNG DUY NHẤT mà ra, đó chính là Đấng Tạo Hóa - là Chúa Tể Toàn Chân - Toàn Giác - Toàn Năng - Toàn Linh - Toàn Thiện - Toàn Mỹ của toàn cõi vũ trụ.

loài người không nhận thức được rằng toàn bộ nhân loại và toàn bộ tự nhiên đều từ một mà ra, đó chính là Đấng Tạo Hóa - là Chúa Tể Toàn Chân - Toàn Giác - Toàn Năng - Toàn Linh - Toàn Thiện - Toàn Mỹ của toàn cõi vũ trụ. Văn Minh Chung: sở dĩ hiện trạng nhân loại bị phân ly thành các nền văn minh như trước giờ là do không biết tới và không biết được cách để xây dựng nền văn minh mà Đấng Tạo Hóa mong muốn. Đó phải là một Nền Văn Minh Ánh Sáng - Nền Văn Minh Tâm - là nền văn minh dựa trên động lực của tình thương, hiểu biết và trách nhiệm; chứ không phải là những hình thái văn minh được xây dựng trên sợ hãi, đố kỵ, tranh đoạt, cướp phá, bóc lột, lừa dối.

Nền Văn Minh Ánh Sáng là nền Văn Minh được kiến tạo dựa trên Thiên Khải; đó là một chỉnh thể hoàn chỉnh tuần hoàn sau:

Đức Tin Nguồn - Đấng Sinh Diệt - Cội Nguồn Của Vũ Trụ Vô Lượng.

Hệ Minh Triết Nguồn.

Hệ Sách Lược Nguồn - Sách Lược Tâm.

Mô Hình Vận Hành Nguồn - Mô hình Cửu Huyền Sinh Hóa - Mô hình mà Đấng Tạo Hóa đã kiến tạo và vận hành Vũ Trụ Vật Lý.

Phẩm Tính, Phẩm Hạnh, và Năng Lực Thực Thi Minh Triết.

THIÊN MỆNH ĐỐI VỚI TOÀN NHÂN LOẠI - TRỞ THÀNH NHÂN LOẠI HOÀN HẢO THÔNG QUA VIỆC HỢP NHẤT VĂN MINH TÂM VỚI HẠT NHÂN CỐT LÕI LÀ TRỜI VÀ THIÊN ĐẠO CỦA NGƯỜI

Mục đích tối hậu duy nhất của sự tiến hóa văn minh nhân loại cũng chỉ là để đạt tới sự đồng nhất, thống nhất, hợp nhất và đại đồng nhân loại trong một cuộc sống thái bình, hòa bình, hạnh phúc, trường tồn và miên viễn.

Vậy nên, mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới cùng nhau truy cầu Ánh sáng Minh triết, vượt qua phân ly, để đồng nhất, thống nhất, hợp nhất và phát triển lên đẳng cấp Nhân Loại Siêu Việt trong hình thái Văn Minh Tâm dựa trên dòng chảy tâm thức và trí huệ hợp nhất của Cội nguồn chung, Nỗi niềm chung - Mối nguy chung, Mong cầu chung - Tương lai chung. Theo đó, mỗi cá nhân phải thực hành Lối Sống Minh Triết, mỗi lãnh đạo - lãnh tụ - giới tinh hoa phải thực thi Sách lược Tâm minh triết, toàn nhân loại phải được kết nối với nhau bằng một Hệ sinh thái Sống Minh Triết Mặc Khải của Trời.

Đó là sự đồng nhất trong việc thực thi 5 cấu phần cao cấp nhất của diễn trình tiến hóa của một quốc gia đơn lẻ:

Động lực trắc ẩn, yêu thương, trách nhiệm;

Khát vọng Tâm;

Sách lược Tâm Minh triết;

Quyền lực Tâm;

Giáo thuyết Minh triết từ Quốc gia Trung tâm, cùng đoàn kết bởi Cội nguồn Thiêng liêng chung.

Đó là việc đi đến các thống nhất như ý muốn của Cội nguồn:

Thống nhất Đức tin Minh triết - là Đức tin Nguồn của Vũ trụ.

- là Đức tin Nguồn của Vũ trụ. Thống nhất cái Học, cái Biết, Khoa học và Nghệ thuật Minh triết - là sự giác ngộ về các nguyên lý, định lý, định luật Nguồn của Vũ Trụ; đạt tới sự giác ngộ về bản chất của sự sống và phương thức-phương tiện đạt tới thành công toàn diện và hạnh phúc đích thực trong cuộc sống.

- là sự giác ngộ về các nguyên lý, định lý, định luật Nguồn của Vũ Trụ; đạt tới sự giác ngộ về bản chất của sự sống và phương thức-phương tiện đạt tới thành công toàn diện và hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Thống nhất Sách lược sống Minh triết - là sách lược sống tiêu trừ tận gốc Tam độc.

- là sách lược sống tiêu trừ tận gốc Tam độc. Thống nhất Mô hình vận hành Minh triết - là mô hình vận hành Nguồn của Vũ Trụ.

- là mô hình vận hành Nguồn của Vũ Trụ. Thống nhất Phẩm hạnh, Phẩm tính, Năng lực thực thi toàn diện Minh triết - là công thức và công nghệ để mỗi cá nhân vươn tới được sự hoàn hảo-toàn hảo.

- là công thức và công nghệ để mỗi cá nhân vươn tới được sự hoàn hảo-toàn hảo. Thống nhất Tiền Tệ

Thống nhất Ngôn Ngữ.

(Còn tiếp…)