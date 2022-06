Bác sĩ phổ nhạc bài thơ về cán bộ Đoàn

Sau khi khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can do vi phạm quy định về đấu thầu, Bộ Công an vừa yêu cầu tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh.