Bác sĩ nam khoa bật mí những bí mật về 'cậu nhỏ' mà không phải quý ông nào cũng tường tận

TPO - Bài viết này sẽ không đi chi tiết vào cấu tạo giải phẫu của dương vật mà sẽ viết để các bạn hiểu dương vật của người trưởng thành sẽ gồm những gì, đâu là dấu hiệu bất thường đâu là dương vật bình thường.

Tiêu chuẩn kích cỡ của “cậu nhỏ”

Dương vật hay nói cách khác là “cậu nhỏ” là cơ quan sinh dục ngoài của nam giới, có tác dụng trong hoạt động quan hệ tình dục và đi tiểu. Một dương vật bình thường là dương vật phải đầy đủ về hình dạng, bao gồm quy đầu dương vật, rãnh quy đầu, thân dương vật và gốc dương vật và trên quy đầu dương vật còn có lỗ tiểu (hay lỗ sáo).

Hình dạng của “cậu nhỏ”

Quy đầu dương vật hay còn được gọi với cái tên “đầu khấc”, hình dạng nó giống như một cái mũ chụp lên thân dương vật.

Màu sắc “cậu nhỏ”

“Cậu nhỏ” bình thường có màu hồng hoặc màu thâm tuỳ thuộc vào mức độ quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nhiều người sinh ra dương vật đã có màu thâm do mầu của nước da sẵn có.

Nếu trên thân của quy đầu có những bớt trắng, hoặc những vùng biến đổi màu thì hãy cẩn thận nhé. Đó có thể là biểu hiện bệnh lý về da hoặc nấm, hoặc giang mai. Khi "cậu nhỏ" biến đổi màu sắc không đều cần phải đi khám hoặc xin tư vấn của bác sĩ ngay.

Vị trí lỗ đái (lỗ tiểu hay lỗ sáo)

Lỗ tiểu là một đường ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài, trên đoạn đường ống này có chỗ cho tinh trùng đổ vào từ túi tinh. Vì vậy lỗ tiểu có 2 tác dụng: đi tiểu và tham gia vào đường dẫn tinh trùng.

Dương vật bình thường là dương vật có lỗ tiểu nằm ở chính giữa của quy đầu. Nếu lỗ tiểu không nằm ở đỉnh quy đầu thì đó là biểu hiện của bệnh lỗ tiểu thấp hoặc lỗ tiểu cao.

Bệnh lỗ tiểu thấp sẽ cần phẫu thuật để điều chỉnh lại lỗ tiểu. Nếu không điều chỉnh, khi đi tiểu, nước tiểu sẽ bắn vào quần.

Quy đầu dương vật

Quy đầu hay còn gọi là đầu khấc, thường có màu hồng hoặc xám, trên quy đầu chứa rất nhiều đầu tận cùng thần kinh cảm giác giúp cho chúng ta đạt hưng phấn trong quá trình quan hệ tình dục.

Trong quy đầu chứa rất nhiều hồ chứa máu và nó cũng là một vị trí có thể làm to lên được nhờ phẫu thuật làm to quy đầu.

Viền quy đầu

Viền quy đầu là phần tiếp giáp giữa thân dương vật và quy đầu. Nếu dương vật bình thường, trên viền quy đầu sẽ có những chấm trắng nhỏ li ti. Đó là “sẩn ngọc quy đầu” hay có tên gọi khác là “mụn tinh”, là sinh lý bình thường mà nam giới trưởng thành ai cũng có.

Nếu chúng ta vệ sinh dương vật không tốt, những mụn tinh này sẽ nổi càng nhiều và dương vật sẽ có mùi hôi. Vệ sinh sạch sẽ ngày 2 lần sẽ làm các mụn này lặn xuống.

Một bệnh lý hay gặp ở viền này đó là bệnh sùi mào gà, những cục sùi mào gà sẽ mọc quanh viền quy đầu. Hình dạng của sùi mào gà sẽ rất dễ để nhận ra.

Da bao quy đầu

Da bao quy đầu là phần da trùm lên quy đầu dương vật. Da bao quy đầu có tác dụng che phủ dương vật, giữ cho dương vật luôn ẩm và bảo vệ cho quy đầu.

Bệnh lý hay gặp của da bao quy đầu đó là hẹp da bao quy đầu. Hẹp da bao quy đầu khiến bao quy đầu sẽ không lộn ra được, gây khó khăn trong quan hệ tình dục và việc vệ sinh, dẫn đến nguy cơ gây ung thư dương vật.

Nếu kéo da bao quy đầu lên mà không kéo xuống thì sẽ gây nghẹt da bao quy đầu. Khi nghẹt da bao quy đầu sẽ phải mổ cấp cứu.

Thân dương vật

Dương vật dài hay ngắn phụ thuộc vào phần thân dương vật. Da của thân dương vật thường có màu xám, trên da cũng có những lỗ chân lông mà đôi khi sẽ có những chấm trắng trên da là bã đậu ở lỗ chân lông. Bã đậu ở lỗ chân lông không ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Thân dương vật bao gồm 2 vật hang và 1 vật xốp, khi dương vật cương lên, máu sẽ đổ đầy vào vật hang và vật xốp làm cho dương vật to lên.

Bình thường dương vật khi cương sẽ to lên gấp 8-10 lần so với khi dương vật xìu. Bao phủ bên ngoài là da thân dương vật. Da thân dương vật sẽ thuận lợi trong việc đặt vật độn sinh học khi phẫu thuật làm to dương vật.

Gốc dương vật

Gốc dương vật là phần dương vật đi xuống dưới xương mu. Lưu ý, phần gốc này thường bị lớp mỡ trên xương mu che phủ làm cho chiều dài của dương vật thường ngắn đi 1-1,5cm. Dây chằng treo dương vật sẽ giúp cho dương vật thẳng đứng khi cương.

Thế nào là dương vật có kích thước bình thường?

Chiều dài dương vật

Chiều dài trung bình dương vật của người Việt Nam ở trạng thái mềm là khoảng 3 –6,5 cm. Khi cương, dương vật sẽ dài từ 9-12 cm.

Các trường hợp được coi là có dương vật nhỏ, tức là dương vật có độ dài dưới 4 cm ở trạng thái mềm và dưới 9 cm ở trạng thái cương cứng.

Chu vi dương vật

Chu vi của dương vật khi cương cứng từ 9cm đến 12cm. Đối với người Việt Nam, chu vi dưới 11cm được coi là dương vật nhỏ.

Vậy dương vật to bao nhiêu là đủ?

Về kích thước của dương vật, nam giới ai cũng muốn to, nhưng không phải cứ càng to sẽ tốt vì còn phụ thuộc vào cơ thể của mỗi người.

Đối với người Việt Nam, chiều dài dương vật trên 14cm và chu vi trên 15cm là rất ổn. Nếu quá cỡ này, người phụ nữ sẽ có thể bị 'quá tải', gây đau đớn khi quan hệ tình dục với bạn.