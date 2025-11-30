Bắc Ninh vinh danh trí thức tiêu biểu: Khơi dậy ‘ngòi nổ’ của mọi đột phá

TPO - 68 trí thức tiêu biểu cùng 155 công trình khoa học – công nghệ được tỉnh Bắc Ninh tôn vinh không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn khẳng định tri thức đang trở thành động lực cốt lõi giúp tỉnh bứt phá trong kỷ nguyên số.

Ngày 30/11, tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình tôn vinh trí thức tiêu biểu và trao giải thưởng khoa học, công nghệ, sáng tạo. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành nguồn lực chiến lược, là “ngòi nổ của mọi đột phá”, quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương trong kỷ nguyên số.

Bắc Ninh là vùng đất “địa linh nhân kiệt” (trên 50% trạng nguyên, thám hoa, bảng nhãn và tiến sĩ được ghi danh ở Văn Miếu Quốc Tử Giám là người Kinh Bắc xưa), góp phần quan trọng hun đúc truyền thống khoa bảng và trí tuệ của dân tộc, đã và đang tiếp tục nuôi dưỡng một thế hệ trí thức mới.

Trong nhiều năm qua, những bước tiến mạnh mẽ của Bắc Ninh, từ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng đến chuyển đổi số đều in dấu bàn tay, khối óc và những nỗ lực âm thầm của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái (ngoài cùng bên trái) và ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh trao giải thưởng khoa học và công nghệ.

Ông Mai Sơn cho rằng, Giải thưởng Khoa học & Công nghệ, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh đã thực sự trở thành bệ đỡ cho những ý tưởng táo bạo, là nơi chắp cánh cho những sáng tạo mang giá trị thực tiễn, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong sản xuất - kinh doanh và đời sống xã hội.

Trong đó, nhiều công trình, giải pháp đã mở ra công nghệ mới, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, đóng góp cho bảo vệ môi trường, giải quyết bài toán của doanh nghiệp, và quan trọng hơn cả là gợi mở tư duy phát triển mới cho tỉnh Bắc Ninh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã đề ra mục tiêu lớn: Xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030 và đến 2045 là thành phố xanh, văn minh, đậm đà bản sắc Kinh Bắc. Đó là một tầm nhìn lớn, đầy thách thức. Và để biến tầm nhìn ấy thành hiện thực, Bắc Ninh cần một lực lượng tiên phong - đó là đội ngũ trí thức và các nhà khoa học.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái (ngoài cùng bên trái) khen thưởng trí thức tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn đội ngũ trí thức, các nhà khoa học tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong, dấn thân vào nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới; tham gia tư vấn, phản biện chính sách; gắn kết với doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất; đội ngũ trí thức Bắc Ninh đang công tác xa quê hướng về tỉnh nhà bằng tri thức, công nghệ, bằng các mối quan hệ và trên hết là tình yêu nguồn cội.

Đối với các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp: tạo môi trường cởi mở, khuyến khích đổi mới sáng tạo; nhân rộng mô hình hay, sáng kiến tốt; hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động khoa học và công nghệ. Đối với cộng đồng doanh nghiệp xem đầu tư vào khoa học - công nghệ là nhiệm vụ chiến lược; tạo ra những sản phẩm “Make in Bắc Ninh” từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất.

“Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh luôn đặt trọn niềm tin vào đội ngũ trí thức. Chúng tôi cam kết xây dựng môi trường sáng tạo tốt nhất, để mỗi công trình, mỗi sáng kiến sẽ trở thành một viên gạch xây dựng tương lai của Bắc Ninh”, ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Tại chương trình, tỉnh Bắc Ninh vinh danh 68 trí thức tiêu biểu và 155 tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng khoa học, công nghệ và sáng tạo.