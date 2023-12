Bắc Ninh thêm 11 điểm phạt nguội tại các 'điểm đen' giao thông

TPO - Tỉnh Bắc Ninh mới thêm 3 điểm phạt nguội vi phạm giao thông và dự kiến lắp đặt thêm 11 điểm trên toàn tỉnh ở các "điểm đen" về giao thông.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, kể từ khi triển khai xây dựng mô hình điểm “Tỉnh an toàn giao thông”, lực lượng chức năng chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông nhằm giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Từ cuối năm 2019, tỉnh Bắc Ninh bắt đầu xây dựng điểm phạt nguội vi phạm giao thông tại ngã tư Lý Thái Tổ - Huyền Quang (thành phố Bắc Ninh). Đến nay, lực lượng chức năng nhân rộng các điểm phạt nguội vi phạm giao thông trên toàn tỉnh Bắc Ninh lên thành 4 điểm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Quế Võ.

Cụ thể, các điểm phạt nguội tại các ngã tư Lý Thái Tổ-Huyền Quang, Nguyễn Gia Thiều-Nguyễn Đăng Đạo, Nguyễn Trãi-Nguyễn Quyền (thành phố Bắc Ninh) và ngã tư phố Mới (đoạn QL18 giao với TL 279 thuộc thị xã Quế Võ).

Thời gian tới, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đang tích cực rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, hệ thống tổ chức giao thông bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định để triển khai xử phạt nguội thêm tại 11 điểm khác trên toàn tỉnh nhằm bảo đảm 100% các tuyến, địa bàn phức tạp, “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, khu vực gầm cầu tuyến quốc lộ.

Các huyện Yên Phong, Tiên Du, Lương Tài cũng gấp rút khảo sát địa điểm để đề xuất lắp camera phục vụ cho việc xử phạt nguội các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Sau 4 năm áp dụng xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông (phạt nguội), đa số các phương tiện lưu thông đều chấp hành tốt việc dừng đỗ đúng quy định; vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, lấn làn giảm rõ rệt.