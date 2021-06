Bắc Ninh phát hiện 2 ca mắc COVID – 19 ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây

TPO - Qua xét nghiệm sàng lọc, tỉnh Bắc Ninh phát hiện 2 ca mắc COVID – 19 ngoài cộng đồng ở thành phố Bắc Ninh chưa rõ nguồn lây.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID – 19 tỉnh Bắc Ninh, tỉnh này phát hiện thêm 2 ca mắc COVID – 19 trong cộng đồng. Cụ thể, ca bệnh N.V.T, sinh năm 1969, ở phố Vũ, Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, làm nghề tự do. Qua sàng lọc cộng đồng chủ động 4 lần, 3 lần đầu âm tính, lần 4 (ngày 24/6) bệnh nhân được khẳng định dương tính với SARS - CoV-2. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây.

Ca bệnh N.M.H, sinh năm 1999, ở Lửa Hồng, Khu 4, Tiền An, Thành phố Bắc Ninh. Qua sàng lọc cộng đồng chủ động ngày 24/6, bệnh nhân được khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID – 19 tỉnh Bắc Ninh đánh giá, nhóm xếp loại nguy cơ rất cao, gồm 3 phường: Đại Phúc, Vân Dương, Vệ An thuộc thành phố Bắc Ninh. Nhóm xếp loại nguy cơ cao có 5 phường (Tiền An, Khắc Niệm, Thị Cầu, Ninh Xá, Võ Cường thuộc TP Bắc Ninh). Nhóm xếp loại nguy cơ gồm 8 xã, phường, trong đó 2 phường thuộc thành phố Bắc Ninh (Đáp Cầu, Nam Sơn); 4 xã thuộc huyện Thuận Thành (Mão Điền, Đại Đồng Thành, Nguyệt Đức, An Bình); 2 xã thuộc huyện Quế Võ (TT Phố Mới, Phương Liễu).

Tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được kiểm soát, các ca mắc phát sinh chủ yếu ở trong khu cách ly tập trung. Các ổ dịch khi được phát hiện đều được khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để sàng lọc nguy cơ. Hiện tại một số ổ dịch đã giảm mức nguy cơ, trong ngày 24/6 phát hiện 2 ổ dịch mới tại Thành phố Bắc Ninh qua sàng lọc chủ động cộng đồng (ổ dịch Lửa Hồng, Khu 4, Tiền An và Phố Vũ, Đại Phúc của thành phố Bắc Ninh).

Đến nay, qua rà soát, tỉnh Bắc Ninh có 7.576 trường hợp F1 và 45.606 trường hợp F2. Tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện cách ly y tế cho 3.445 trường hợp.