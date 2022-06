Bắc Giang tự hào là một trong những cái nôi của phong trào thanh niên tình nguyện

TPO - Bắc Giang luôn tự hào là một trong những cái nôi của phong trào thanh niên tình nguyện - anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang, phát biểu tại Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022.

Ngày 2/6, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức ra quân tình nguyện hè với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ở tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8. Hoạt động này gồm 1 chương trình và 4 chiến dịch: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng với sự tham gia của các khối lực lượng thanh niên tương ứng.

Chiến dịch tình nguyện Hè nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh…

Chương trình tiếp sức mùa thi tập trung các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tham gia các kỳ thi; phát tặng các vật dụng hỗ trợ thí sinh (nước uống, đồ dùng học tập phục vụ thi). Đồng thời, chương trình còn giới thiệu các địa điểm ăn, nghỉ giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự...

Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” triển khai các hoạt động tập trung hỗ trợ các địa phương khôi phục, phát triển kinh tế sau tác động của dịch bệnh COVID-19, tiêu thụ nông sản (đặc biệt là quả vải thiều). Chiến dịch còn góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” tập trung tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân về giải quyết thủ tục hành chính, tư vấn kiến thức. Chiến dịch còn giúp người dân chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, mô hình mới vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Các chiến sỹ tham gia chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” đóng vai trò trong việc giữ gìn, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” với các hoạt động hỗ trợ ôn tập kiến thức và các điều kiện cần thiết cho học sinh trước và trong quá trình tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Các tình nguyện viên tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”.

Phát biểu tại chương trình, anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết, Bắc Giang luôn tự hào là một trong những cái nôi của phong trào thanh niên tình nguyện. Trong đó, Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã đi sớm trong cả nước về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chương trình Thanh niên tình nguyện mùa đông mà nay đã trở thành 2 phong trào lớn của tuổi trẻ cả nước.

“Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là môi trường tốt để giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi. Thật tự hào biết bao, khi các vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh, hình ảnh những thanh niên với màu áo xanh tình nguyện đã để lại những tình cảm sâu nặng trong lòng người dân”, anh Kiên chia sẻ.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Bắc Giang vận động trao tặng hàng chục suất quà và 3 nhân ái cho các em học sinh và người dân huyện Lục Ngạn, với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Bắc Giang ký kết biên bản ghi nhớ với nhiều đơn vị về thỏa thuận hợp tác tiêu thụ vải thiều cho bà con huyện Lục Ngạn.