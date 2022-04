Bắc Giang trang hoàng đường phố đón SEA Games 31

TPO - Đỗ Quang Khánh và Nguyễn Thảo My lần lượt chốt eagle hố 3 par 4 từ ngoài green trong ngày thi đấu thứ hai, 21/4.

TPO - Golfer Nguyễn Huy Thắng trở thành vận động viên thứ hai ghi điểm hole in one tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast do Tổng cục Thể dục Thể thao, UBND thành phố Hải Phòng, báo Tiền Phong, Hiệp hội Golf Việt Nam phối hợp tổ chức đang diễn ra trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng.