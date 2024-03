Bắc Giang: Một người tử vong ngay tại chỗ, một người nguy kịch sau khi uống rượu tại đám tang

TPO - Ngày 8/3, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đang xác minh vụ việc hai người đàn ông tử vong sau khi uống rượu ở huyện Sơn Động.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo công an huyện Sơn Động cho biết, công an huyện Sơn Động đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh vụ hai người tử vong sau khi uống rượu tại xã Vĩnh An.

Trước đó tối 6/3, ông Nông Văn U (SN 1963, trú ở xã Vĩnh An) ăn cơm cùng người thân tại nhà và có uống rượu. Sau đó, ông U đi ngủ. Đến sáng 7/3, người nhà phát hiện ông U tử vong trên giường.

Khi gia đình tổ chức đám tang cho ông U, nhiều khách đến thăm hỏi, chia buồn. Trên bàn uống nước có sẵn ấm rượu, ông Hoàng Văn Th (SN 1938) và ông Nông Văn N (SN 1960) ở cùng thôn đến viếng ông U có uống vài chén rượu. Sau đó, ông Th có biểu hiện lạ và tử vong tại chỗ, còn ông N bị hôn mê được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động.