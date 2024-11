BAC A BANK tài trợ 06 dự án truyền tải điện, đồng hành cùng tổng công ty truyền tải điện quốc gia EVN NPT

Trong sáng ngày 07/11/2024, Lễ ký kết hợp đồng tài trợ dự án truyền tải điện giữa BAC A BANK và EVN NPT đã long trọng diễn ra với sự tham gia của đại diện lãnh đạo hai đơn vị. Theo đó, BAC A BANK đã được chọn là ngân hàng tài trợ vốn cho 6 trong số 13 dự án đầu tư “Trạm biến áp, máy biến áp” và “Đường dây truyền tải điện” của EVN NPT, với tổng mức cấp tín dụng lên đến 2.555 tỷ đồng.

Lễ Ký kết hợp đồng tài trợ giữa BAC A BANK và EVN NPT là sự kiện quan trọng đánh dấu sự hợp tác giữa hai bên, mở ra một hành trình gắn kết chặt chẽ trên cơ sở chia sẻ lợi ích - hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, cùng thịnh vượng. Tham dự lễ ký kết về phía EVN NPT có ông Nguyễn Ngọc Tân – Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Như Thông – Kế toán trưởng EVN NPT; ông Trần Thế Hùng – Giám đốc Ban QLDA Truyền tải điện thuộc EVN NPT, lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVN NPT. Về phía Ngân hàng TMCP Bắc Á có ông Đặng Trung Dũng – Phó Tổng Giám đốc Thường trực, cùng Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp, Giám đốc các Khối, phòng ban Hội sở, Giám đốc 6 Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Theo thỏa thuận hợp tác, BAC A BANK là đối tác đồng hành cùng EVN NPT trong 06 Dự án trọng điểm như: Dự án Lắp máy biến áp 500 kV - 900 MVA thứ 2 và máy biến áp 220 kV - 250 MVA (Mega Volt Ampere) thứ 2 trạm biến áp 500 kV Chơn Thành; Dự án Lắp máy biến áp 500 kV thứ 2 và máy biến áp 220 kV trạm biến áp 500 kV Đức Hòa và đấu nối; Dự án Trạm biến áp 220 kV Chân Mây và đường dây đấu nối; Dự án Trạm biến áp 220 kV Gia Lộc và đường dây đấu nối; Dự án Trạm biến áp 220 kV Hải Hậu và đường dây đấu nối; Dự án Trạm biến áp 220 kV Lấp Vò và đường dây đấu nối Thốt Nốt - Lấp Vò.

Ở giai đoạn đầu tiên này, hai đơn vị ký kết hợp đồng tài trợ vốn cho 2 dự án truyền tải của EVN NPT với tổng giá trị 820 tỷ đồng gồm: Dự án lắp máy biến áp 500kV-900MVA thứ 2 và máy biến áp 220kV - 250MVA thứ 2 trạm biến áp 500kV Chơn Thành với giá trị 350 tỷ đồng. Dự án lắp máy biến áp 500kV thứ 2 và máy biến áp 220kV trạm biến áp 500kV Đức Hòa và đấu nối với giá trị 470 tỷ đồng.

Phát biểu trong Lễ ký kết, ông Đặng Trung Dũng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực BAC A BANK cho biết: “BAC A BANK là một trong những ngân hàng tiên phong tư vấn đầu tư trong các lĩnh vực phát triển bền vững; nông nghiệp công nghệ cao như sữa tươi sạch, thực phẩm sạch, dược liệu sạch và các dự án về y tế, giáo dục…. BAC A BANK đồng thời tài trợ nhiều dự án lớn về điện gió, điện mặt trời, thuỷ điện, dự án BOT và các dự án trồng rừng. Do đó, được đồng hành cùng EVN NPT trong quá trình phát triển hệ thống truyền tải điện trên toàn quốc, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước là điều vinh dự của BAC A BANK”.

Với tôn chỉ “Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển”, BAC A BANK luôn hướng tới xây dựng các gói giải pháp đồng bộ và toàn diện, được thiết kế phù hợp với từng khách hàng; góp phần đồng hành với doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch, đạt được thành công bền vững. Hợp tác cùng EVN NPT, BAC A BANK đã xây dựng một gói giải pháp Tài trợ chuỗi cung ứng gồm: tài trợ tín dụng cho chủ đầu tư EVN NPT với ưu đãi lãi suất, giảm phí dịch vụ bảo lãnh; đồng thời cung cấp đồng bộ các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng, tài trợ trọn gói cho các Nhà thầu, sẵn sàng đảm nhận vai trò tổ chức cho vay lại các Dự án ODA đối với EVN.

Cũng trong buổi lễ ký kết này, Phó Tổng giám đốc EVN NPT Nguyễn Ngọc Tân, phát biểu: “Lễ ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn lần này là kết quả của quá trình hợp tác cũng như nỗ lực hết sức tích cực, chặt chẽ của các bên trong thời gian qua. Chúng tôi cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả. EVN NPT cam kết trách nhiệm của mình với từng đối tác, luôn tuân thủ các quy định của nhà nước, chuẩn mực quốc gia và quốc tế, minh bạch trong mọi hoạt động, hướng tới hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Đồng thời EVN NPT cũng mong muốn BAC A BANK đồng hành cùng với EVN NPT trong việc thu xếp vốn để EVN NPT hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng để đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước”.

Hiện nay, vốn điều lệ của BAC A BANK đã xấp xỉ 9.000 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản đạt hơn 156 nghìn tỷ đồng, với mạng lưới 178 điểm giao dịch trên khắp cả nước. Ngay từ những ngày đầu thành lập (17/9/1994), BAC A BANK kiên tâm theo đuổi sứ mệnh tư vấn và phục vụ cho một thế hệ các doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo ra giá trị cốt lõi, mang lại giá trị đích thực cho cộng đồng và thân thiện với môi trường.