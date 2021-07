Ba triệu liều vắc xin Moderna sắp về, Việt Nam dự kiến có tổng cộng 175 triệu liều

TPO - Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 200.000 ca bị đột quỵ, hơn 50% trong số đó tử vong, những người may mắn qua khỏi nhưng phải chịu đựng di chứng nặng nề. Đáng báo động hơn nữa, tình trạng này đang có xu hướng trẻ hóa, thậm chí xuất hiện cả ở độ tuổi 20.

TPO - Sáng 20/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 19/7 đến 7h00 ngày 20/7), Nghệ An ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 2 đều là lái xe đường dài đi ngang qua địa bàn Nghệ An.