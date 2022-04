Bà Rịa-Vũng Tàu siết phân lô bán nền, làm đường trên đất nông nghiệp

TPO - UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng giao cho Sở Thông tin và Truyền thông xử lý vi phạm các tổ chức, doanh nghiệp quảng cáo về phân lô, tách thửa, lập dự án không đúng sự thật.

Ngày 15/4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên Môi trường yêu cầu phối hợp cùng các sở ngành liên quan và các UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý đất đai, xây dựng, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm tại các huyện, thị xã, thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời có biện pháp xử lý, chế tài đối với các tổ chức, cá nhân thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Ngoài ra, các đơn vị làm rõ các phản ánh liên quan đến điều kiện để được tách thửa và các tồn tại hiện nay nếu có.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn chỉ đạo tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, sử dụng đất sau khi thực hiện thủ tục tách thửa đất, nhằm hạn chế sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng trái pháp luật.

Các địa phương, sở ngành cần thường xuyên theo dõi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp tay, bao che cho các hành vi vi phạm.

Bà Rịa-Vũng Tàu cũng giao cho Sở Thông tin và Truyền thông xử lý vi phạm các tổ chức, doanh nghiệp quảng cáo về phân lô, tách thửa, lập dự án không đúng sự thật.

Trước đó, tại vị trí khu đất do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên ở thửa đất số 1554, tờ bản đồ số 5 thị trấn Đất Đỏ, xuất hiện clip ghi lại cảnh nam thanh niên mặc vest màu trắng, đầu đội mũ, ngồi sau xe ô tô bán tải, liên tục xếp những cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng.

Người này nói: “Ông bà ta nói, muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Mình thì nuôi đất, mình muốn giàu thì mua đất”.

Sau đó, nam thanh niên này xách chiếc túi màu đen, bên trong đựng các tờ tiền mệnh giá 100 ngàn đồng, 200 ngàn đồng, 500 ngàn đồng nói là “đồ ăn” rồi ném xuống đất một cách phản cảm và nói là “cho đất ăn”.

Cũng tại vị trí khu đất này, cũng chính nam thanh niên đó đi trên xe có dán chữ Thương Gia Land, liên tục quảng cáo đây là đất dự án. Người này còn chỉ tay và giới thiệu đây là “khu đất dự án 4 mẫu với 61 nền đất, tại trung tâm thị trấn Đất Đỏ có diện tích từ 450-500 m2 có giá bán từ 1,7 tỷ tới 2,1 tỷ” và mời gọi mọi người tới xem “dự án”.

Tiến hành xác minh sự việc, Công an huyện Đất Đỏ đã xác định người trong clip là Nguyễn Minh Luân. và mời người này đến để làm việc. Tại cơ quan công an, Luân khai nhận đã làm clip nói trên và đăng tải trên ứng dụng TikTok với mục đích "câu like, câu view" nhằm tăng tương tác trên trang cá nhân từ đó thuận lợi trong việc môi giới mua bán đất, đồng thời việc giới thiệu thông tin khu đất này là dự án bất động sản đã được phân thành 61 lô để rao bán hoàn toàn là sai sự thật. Sau khi đăng tải và nhận những bình luận tiêu cực, Luân đã tiến hành gỡ bỏ những clip này đã được cộng đồng mạng chia sẻ lên các trang mạng xã hội khác.

Cơ quan công an xác định nội dung trong clip là hành vi phản cảm, đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng không tốt đến người sử dụng mạng xã hội đồng thời gây dư luận xấu. Công an huyện Đất Đỏ đã cho Nguyễn Minh Luân làm cam kết không tái phạm, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. Sau đó, Công an huyện Đất Đỏ đã xử phạt Nguyễn Minh Luân 7,5 triệu đồng.

Cũng chính từ việc Luân thả tiền “cho đất ăn”, huyện Đất Đỏ phát hiện ra mảnh đất nông nghiệp rộng 21.600m2 do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên (ủy quyền cho ông Nguyễn Lam T.) nằm sát đường Lê Văn Một, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, có dấu hiệu bị phân lô.

Cụ thể, người sử dụng đất đã đóng cọc bê tông để chia ranh giới từng lô và đổ lớp sỏi đá mỏng để hình thành 4 tuyến đường. Hành vi này là sử dụng sai mục đích đất. Huyện Đất Đỏ đã cho cuốc bỏ những con đường và ra quyết định xử phạt chủ khu đất trên 45 triệu đồng.

Liên quan tới việc nam thanh niên thả tiền “cho đất ăn”, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc giao UBND huyện Đất Đỏ báo cáo làm rõ và xử lý dứt điểm khi có sai phạm của đơn vị, cá nhân đối với phản ảnh của báo chí liên quan tới việc tách thửa, làm đường giao thông trên đất nông nghiệp.