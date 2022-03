Ba người tử vong do tai nạn giao thông ở Bình Dương

TPO - Hai vụ tai nạn xảy ra cùng giờ, cách nhau vài trăm mét khiến 3 người tử vong. Công an địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra đêm 18/3 trên đường 22 tháng 12 đoạn giáp ranh giữa phường An Phú-phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo mang BKS:61C-44.999 do nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường 22 tháng 12 theo hướng từ TP.Dĩ An (Bình Dương) đi quốc lộ 13.

Khi xe lưu thông đến đoạn gần ngã 3 giao nhau giữa đường 22 tháng 12 với đường Thuận An Hòa, phường An Phú thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 61B1-349.20 chạy do 1 người đàn ông tên Đỗ Minh T. (sinh năm 1988, ngụ Bình Dương) điều khiển. Sau va chạm, anh T bị kéo lê trên đường khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Cùng thời điểm trên, một vụ tai nạn giao thông khác cách khoảng 700m khiến 2 người tử vong.

Theo đó, người dân sống bên đường Thuận Giao 24, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, đang ngủ thì nghe tiếng động lớn ngoài đường. Nhanh chóng chạy ra ngoài để kiểm tra thì phát hiện 2 thanh niên nằm tử vong cạnh nhau, gần đó là 2 chiếc xe máy mang BKS: 60B4-26947 và 67B1-85273.

Bước đầu công an nhận định, có thể 2 thanh niên đi trên 2 xe khi đi ngang qua khu vực với tốc độ cao xảy ra va chạm nhau.

Nguyên nhân hai vụ tai nạn trên hiện đang được điều tra làm rõ.