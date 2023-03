'Bà hoàng nhạc manga' qua đời ở tuổi 35

TPO - Kurosaki Maon qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh mạn tính. Trước đó, cô trải qua phẫu thuật vì bị tụ máu ngoài màng cứng do tai nạn trên sân khấu.

Ngày 1/3, Animenews Network đưa tin ca sĩ Kurosaki Maon qua đời ở tuổi 35 vào ngày 16/2. Yahoo Japan cho biết Maon được đưa đến bệnh viện sau khi ngã qụy khi đang phát trực tiếp.

Công ty quản lý của Kurosaki Maon xác nhận thông tin này. Đơn vị này đưa ra thông báo: "Sự việc xảy ra bất ngờ. Các dự định sắp tới của cô ấy không thể thực hiện. Hiện tại, người thân, đồng nghiệp, bạn bè của Maon rất sốc. Tang lễ của Maon sẽ tổ chức riêng tư".

Hồi năm 2021, Maon gặp tai nạn đáng tiếc khi đang biểu diễn. Khi đó, nữ ca sĩ ngã từ sân khấu xuống đất nên phải tiến hành phẫu thuật vì bị tụ máu ngoài màng cứng. Kể từ đó, sức khỏe của Maon đi xuống nghiêm trọng. Có thể, đây là một trong những lý do khiến nữ ca sĩ qua đời khi còn trẻ.

Kurosaki sinh năm 1988 ở Tokyo. Ban đầu, cô là ca sĩ biểu diễn ở quán bar. Sau đó, Kurosaki Maon được mời vào công ty quản lý NBC Universal Entertainment Japan.

Năm 2010, Maon ra mắt album đầu tay và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Album mang tên HOTD gồm các bài hát Color me Dark, Fuss Fuzz, The Place of Hope... Kể từ đây, Maon được mệnh danh là "bà hoàng nhạc manga".

Ngoài vai trò ca sĩ, Kurosaki Maon là nhà lồng tiếng. Cô từng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất khi vào vai Michiru Arisugawa trong Blood-Club Dolls 1 & 2, một live-action chuyển thể từ anime Blood-C của Production IG .

Theo dự định, Maon tổ chức sự kiện âm nhạc trực tuyến, giao lưu với khán giả vào 11/3.

An Vy