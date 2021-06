Ba đối tượng hành nghề tín dụng đen với lãi suất 365%/năm

Đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép với giá 700 USD TPO - Các đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép thu từ 200-700 USD/người. Sau hành trình 5 ngày từ Campuchia, các đối tượng cập bến tại cảng cầu Rạch Bà, TP.Vũng Tàu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tiền Giang: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở thị xã Cai Lậy TPO - Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra, xử lý người liên quan ổ dịch tại xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy.

Bắt giữ 3 người Trung Quốc vượt biên trái phép TPO - Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) cho biết, vừa bắt giữ 3 người Trung Quốc định xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Phá đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng triệu cuốn sách giáo khoa giả TPO - Một đường dây in, gia công, tiêu thụ hàng triệu cuốn sách giáo khoa giả vừa bị lực lượng Bộ Công an và Công an Hà Nội triệt phá. Cảnh sát đã thu giữ khoảng 2 triệu cuốn sách dán tem giả của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

CSGT liên tục nhận điện thoại xin xỏ sau khi giữ xe phân khối lớn gần nửa tỷ đồng TPO - Sau khi giữ chiếc xe phân khối lớn hiệu BMW và Honda Spacy giá trị gần nửa tỷ đồng “đi lậu” trên tàu hoả, lực lượng CSGT liên tục nhận được điện thoại đề nghị xin “bỏ qua”.

Bắt giam một người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép TPO - Ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Xue Xiao Rong (1980, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Ở lại Việt Nam trái phép”.

Bắt nhóm đối tượng phá rừng để khai thác đất hiếm ở Thanh Hóa TPO - Ngày 19/6, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Thiếu tướng an ninh 'dỏm' lừa tiền tỷ của nhiều người như thế nào? TPO - Với những thủ đoạn hết sức tinh vi, Thiếu tướng công an “dỏm” đến từ Hải Phòng đã lừa tiền của nhiều người ở TP Bảo Lộc và huyện Đức Trọng. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giam bị can này để điều tra làm rõ vụ án.