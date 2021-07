Ba bệnh nhân COVID-19 tử vong

TPO - Sáng 8/7, Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 3 ca tử vong 103-105.

Cụ thể:

Ca tử vong thứ 103: BN12566, nam, 74 tuổi (quận 4, TPHCM) có tiền sử xơ gan do viêm gan C, ung thư gan đã điều trị, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả dương tính ngày 17/6.

Từ ngày 18/6 - 25/6/2021 bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid Cần Giờ, TPHCM.

Ngày 25/6 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương TPHCM với chẩn đoán COVID-19, theo dõi xơ gan mất bù, viêm gan C, ung thư gan đã điều trị, theo dõi nhiễm trùng huyết nghi do nhiễm trùng dịch cổ trướng, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, tổn thương thận cấp.

Đến 14 giờ 15 phút ngày 3/7 bệnh nhân tử vong do viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa cơ quan trên bệnh nhân ung thư gan, xơ gan do viêm gan siêu vi C, suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Ca tử vong thứ 104: BN13041, nữ, 72 tuổi, địa chỉ: quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều F0 là thành viên gia đình.

Ngày 18/6, bệnh nhân xuất hiện ho, ngứa, rát cổ được CDC Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả dương tính.

Ngày 19/6, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Phổi Đà Nẵng theo dõi và điều trị tiếp viêm phổi nặng do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến tiển trên bệnh nhân đái tháo đường, béo phì, suy tim, xuất huyết tiêu hoá cao mức độ nặng.

Bệnh nhân tử vong lúc 7h45, 7/7 với chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, sốc giảm thể tích do xuất huyết tiêu hoá cao mức độ nặng, nhiễm nấm candida xâm lấn trên bệnh nhân đái tháo đường type 2/ béo phì/ suy tim.

Ca tử vong thứ 105: BN10096, nữ, 67 tuổi, địa chỉ: Việt Yên, Bắc Giang có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, đái tháo đường 1 năm.

Ngày 3/6 bệnh nhân xuất hiện ho, đau rát họng được xét nghiệm SARS- Cov-2 cho kết quả dương tính. Bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Phổi Bắc Giang, với chẩn đoán: Viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường.

Bệnh nhân được hỗ trở thở ôxy dòng cao, chống viêm, kháng sinh, chống đông máu, hồi sức tích cực nhưng tình trạng tổn thương phổi không cải thiện, phải tiến hành can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy, và can thiệp ECMO.

Ngày 13/6 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương do sốc nhiễm trùng, nhiễm nấm huyết, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, suy thận trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp.

Đến23h40 ngày 5/7 bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp.