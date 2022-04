Arsenal lại thua, đối diện nguy cơ mất tốp 4 Ngoại hạng Anh

TPO - Tối qua, Arsenal lại vấp ngã ở chặng nước rút trong cuộc đua đến tốp 4. Trên sân nhà, lại chỉ gặp đối thủ thua tới 6, hòa 1 trong 7 trận gần nhất là Brighton, song Arsenal đã thua sốc 1-2. Kết quả này khiến họ không thể bứt xa khỏi MU, đồng thời bị Tottenham bỏ lại phía sau.

Trước khi bước vào trận đấu này, Arsenal nhận tin vui khi MU thua bạc nhược 0-1 trên sân của đội bóng đang đua trụ hạng là Everton. Nếu thắng Brighton, Arsenal sẽ tận dụng cơ hội để “cắt đuôi” MU. Nhưng họ đã không thể làm được.

Có vẻ như áp lực phải thắng đã khiến các đôi chân Pháo thủ không còn thanh thoát. Họ vẫn làm chủ thế trận, song các pha dàn xếp của đội bóng này đã mất hẳn tính đột biến và tốc độ như đã từng.

Họ vẫn tạo ra cơ hội, nhưng thực sự không thật rõ ràng và Arsenal có chút gì đó lập bập trong các pha bóng sống. Hầu hết các tình huống cụ thể nhất của Arsenal đều từ các pha dàn xếp đá phạt. Phút thứ 6, Cedric đá phạt góc, Martinelli lắc đầu song thủ môn Robert Sanchez xuất sắc cản phá.

Phút 26, Arsenal được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ cánh phải, Gabriel băng lên đánh đầu ở góc hẹp đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đây có lẽ là 2 pha bóng đáng nói nhất của Arsenal trong 30 phút đầu tiên.

Nhưng khi còn loay hoay tìm đường phối hợp thì họ đã nhận bàn thua. Phút 29, hậu vệ Brighton tung đường chuyền dài từ sân nhà, Mwepu đón bóng rồi đột phá bên cánh phải không ai kèm. Anh thoải mái trả ngược cho Trossard cũng đứng trong thế trống trải và cầu thủ người Bỉ điềm tĩnh dứt điểm vào góc cao khung thành, thủ môn Ramsdale không có cơ hội. Brighton dẫn trước 1-0.

Bàn thua bất ngờ càng khiến Arsenal khó đá. Hàng thủ của họ cũng trở nên xộc xệch, điển hình là phút 44. Trong một pha bóng không có gì đáng nói, các hậu vệ áo đỏ lại phá bóng vào chân Mwepu đứng ngay trước vòng cấm. May cho Arsenal khi tiền vệ này đưa bóng đi ra ngoài.

Trước khi kết thúc hiệp 1, lại từ một pha bóng “chết” thì Arsenal mới tạo ra sóng gió. Sau hai tình huống đánh đầu của Gabriel rồi Martinelli, mành lưới Brighton đã bị rung lên sau cú chạm từ cự ly chưa tới 1m của Martinelli.

Sân Emirates như nổ tung, Arsenal như giải tỏa áp lực. Nhưng đen đủi cho họ là VAR can thiệp và khước từ bàn thắng bởi khi nhận bóng, Martinelli đã đứng ở tư thế việt vị.

Đội chủ nhà đã không hay lại kém may. Do vậy, họ trở lại với sự lập bập vào đầu hiệp 2. Pha phối hợp khó hiểu trên chấm đá phạt ở phút 47 đã chứng minh cho điều này. Góc sút rất rộng, cự ly lý tưởng, nhưng Lacazette lại chuyền bóng cho đồng đội đứng dưới hàng rào đối phương và cuối cùng là phung phí tình huống do lỗi việt vị.

Những phút sau đó, Arsenal tấn công trong bế tắc, trong khi Brighton hễ lên bóng là lại mang tới nỗi lo cho đối thủ. Phút 61, Gross đá phạt góc bên cánh phải, Dunk gật đầu. Tiếc rằng thủ môn Ramsdale đã hóa giải.

Nhưng 6 phút sau, Ramsdale đã phải bó tay trước cú đá đẳng cấp của Mwepu. Xuất phát từ một pha đập nhả đẹp mắt bên cánh trái, Caicedo nhận bóng từ pha đánh gót của Trossard. Anh băng xuống đáy biên và trả ngược. Trong tư thế thoải mái, Mwepu băng lên bắt bóng sống ở rìa vòng cấm. Cú đá hoàn hảo của tiền vệ này găm bóng vào góc lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Lúc này, Arsenal điên cuồng tấn công. Phút 74, Pepe vào sân thay Martinelli. Và các pha dàn xếp của họ cũng trở nên đường nét, mang tính đột biến hơn. Nhưng vận đen vây lấy họ, điển hình là pha bóng ở phút 87.

Arsenal được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm, Odegaard thực hiện quả phạt rất xoáy, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Sanchez. Nhưng nó lại chạm xà ngang bật ra. Sau đó, Nketiah băng vào đá bồi từ cự ly chỉ 2m, và bóng vẫn… chạm xà ngang.

Nhưng đến phút 89, điều họ tìm kiếm cũng đã tới. Odegaard đi bóng từ ngoài vòng cấm. Sau một chút điều chỉnh, anh tung cú sút xa, đưa bóng đập chân Welbeck tạo nên quỹ đạo không thể cản phá. Trái bóng găm thẳng vào góc trên bên trái cầu môn và tỷ số là 2-1.

Thời gian còn lại, Arsenal dồn mọi hỏa lực hòng tìm bàn gỡ. Nhưng trước sự tập trung của đối thủ, họ vẫn phải đầu hàng. Như vậy, Arsenal thua 2 trận liên tiếp, lỡ cơ hội bứt xa khỏi MU và bám đuổi Tottenham. Lúc này, họ còn kém Tottenham 1 trận và 3 điểm, nhưng vấn đề là chặng đường sắp tới của Pháo thủ chông gai hơn rất nhiều. Có thể nói, nguy cơ rớt tốp 4 lại ám ảnh thầy trò Arteta.