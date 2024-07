Hà Nội mưa to từ đêm nay

TPO - Rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, kết hợp hội tụ gió trên cao dự báo gây mưa Hà Nội từ đêm nay đến ngày 17/7, cục bộ có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 50-100 mm, có nơi trên 200 mm.

Vào 13h chiều nay (14/7), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 13h chiều mai (15/7), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng. Đến 13h ngày 16/7, tâm vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào với cường độ dưới cấp 6.

Dù suy yếu nhanh nhưng áp thấp nhiệt đới nối với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ vẫn gây mưa cho hầu hết các khu vực trong cả nước. Dự báo từ chiều tối 14/7 đến đêm 15/7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong đó, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa phổ biến từ 40-90 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Sau đó, từ ngày 16-17/7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 14/7 đến ngày 18/7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30 mm/24h, cục bộ có nơi trên 80 mm/24h. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Tại Hà Nội, dù nằm rất xa khu vực đổ bộ của áp thấp nhiệt đới nhưng do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm nay (14/7) đến ngày 16/7, thành phố có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến thời gian này từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.

Dự báo từ đêm 16-17/7, thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi lớn hơn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.