Áp lực sĩ số lớp đầu cấp ở Hà Nội

Năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến sẽ tuyển 140.000 học sinh vào lớp 1. Lãnh đạo ngành giáo dục Thủ đô tiếp tục yêu cầu, nơi nào sĩ số học sinh vượt so với quy định của Điều lệ trường học phải có văn bản báo cáo, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quá tải học sinh. Thực tế những năm gần đây, nhiều trường tại Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải sĩ số học sinh/ lớp. Thậm chí, một số nơi, học sinh không có đủ phòng để học 2 buổi/ ngày hoặc phải học luân phiên thứ 7, khiến phụ huynh khốn đốn tìm chỗ gửi con để đi làm.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, có những năm mỗi lớp học có gần 60 học sinh. “Năm học tới, trường học được xây dựng, sửa chữa để tách trường, khi đó mới hi vọng giảm sĩ số xuống 35 học sinh/ lớp”, bà Huệ nói.

Nhiều trường tại Hà Nội có sĩ số vượt xa quy định 35 em/lớp

Một phụ huynh có con học Trường tiểu học Đại Từ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng nói, do trường thiếu phòng học nên học sinh phải học luân phiên. Trong tuần, học sinh được nghỉ một ngày nhưng phải học bù vào ngày thứ 7. Do đó, phụ huynh cũng phải thay phiên nhau nghỉ ở nhà một ngày giữa tuần để trông con và cuối tuần gia đình không thể đi chơi, du lịch chỉ vì con vướng lịch học.

Nhiều khu đô thị mới không có trường học

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết, thời điểm này địa phương đã hoàn tất việc điều tra trẻ trong độ tuổi vào mầm non, lớp 1, lớp 6. Nhiều năm nay, quận chịu nhiều áp lực về tuyển sinh ở khu đô thị mới đông dân cư nhưng không có trường học. Ví dụ như Khu đô thị Thanh Hà, theo phân tuyến tuyển sinh là thuộc huyện Thanh Oai nhưng do không có trường học nên trẻ “tràn” sang quận Hà Đông. “Trong kế hoạch, phải đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi được vào lớp 1 nên có nơi, trường học phải nhận hơn 55 em/ lớp, điều này gây khó cho giáo viên lẫn học sinh”, bà Hằng nói.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải rà soát kỹ số học sinh trong độ tuổi chuẩn bị đến trường để xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp và giao chỉ tiêu phù hợp, thông tin rõ ràng tới phụ huynh, hạn chế trái tuyến. “Các cơ sở giáo dục phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề tuyển sinh, tránh để xảy ra các hiện tượng tiêu cực như: phụ huynh trắng đêm xếp hàng mua hồ sơ, đạp đổ cổng trường…”, ông Cương nói.

Thanh Trì là huyện ngoại thành Hà Nội nhưng những năm gần đây, một số khu vực xây chung cư cao tầng, không có trường học dẫn đến áp lực tuyển sinh dồn lên các trường lân cận. Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho biết, thực tế bất cập là Khu đô thị Đại Thanh đưa vào hoạt động nhiều năm nay nhưng không có bất cứ trường mầm non, tiểu học nào. Bắt buộc học sinh đổ dồn về các trường xung quanh, có nơi phải xếp 60 em/ lớp. “Năm học 2022-2023 huyện xây mới, sửa chữa thêm một số trường học cố gắng giảm sĩ số học sinh. Về lâu dài, muốn giải bài toán giảm sĩ số bắt buộc phải quy hoạch trường học ở các khu đô thị mới”, ông Ngát nói.

Ngoài ra, các quận: Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy, Hoàng Mai… hằng năm cũng chịu áp lực rất lớn về tuyển sinh đầu cấp do tăng dân số cơ học. Đa số các trường đều có sĩ số từ 40-50 học sinh/ lớp, một số trường quá tải, sĩ số hơn 50 em/ lớp. Nhiều năm trở lại đây, các quận đã đầu tư xây mới, sửa chữa, cơi nới thêm phòng học, tách trường, tuy nhiên sĩ số lớp học giảm chưa đáng kể.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, quy hoạch mạng lưới trường học đang được cập nhật vào Quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, trường mầm non, tiểu học, THCS đã được phân bố đủ 597 xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số phường trong các quận nội thành thiếu trường công lập do hết quỹ đất, một số phường có trường nhưng không đủ chỗ học cho học sinh đúng tuyến trên địa bàn do tăng nhanh dân số cơ học.