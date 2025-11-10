Antisol – dầu gội dược liệu giúp hàng nghìn người Việt tự tin với mái tóc khỏe sạch gàu

Một báo cáo đăng trên Tạp chí Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology cho thấy, tỷ lệ người gặp gàu có thể lên đến 50%, đặc biệt ở khí hậu nóng ẩm như khu vực châu Á. Tương tự, trang Head & Shoulders (2023) cũng cho biết: “Hơn một nửa dân số toàn cầu từng gặp tình trạng gàu, khiến đây trở thành một trong những vấn đề về da đầu phổ biến nhất.”

Thực trạng gàu và ngứa da đầu ở người Việt

Theo các chuyên gia da liễu, nguyên nhân chính gây gàu xuất phát từ sự phát triển quá mức của vi nấm Malassezia furfur trên da đầu. Loại nấm này sinh sôi mạnh khi da đầu mất cân bằng dầu – ẩm, bị kích ứng hoặc thường xuyên tiếp xúc với sản phẩm có chất tẩy mạnh, làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Nghiên cứu đăng trên BioEssays (2021) cho thấy Malassezia có xu hướng tập trung quanh nang tóc và gia tăng đáng kể ở vùng da đầu bị gàu, góp phần gây viêm và bong vảy. Tương tự, một nghiên cứu khác công bố trên Journal of Clinical Investigation and Dermatology (2023) xác định Malassezia furfur là loài nấm chiếm ưu thế trong các mẫu da đầu của bệnh nhân bị gàu và viêm da tiết bã.

Tại Việt Nam,tỷ lệ người gặp tình trạng gàu, ngứa và bong tróc da đầu có xu hướng tăng trong thời tiết hanh khô hoặc ở nhóm thường xuyên sử dụng thuốc nhuộm, hóa chất tạo kiểu tóc.

Xu hướng chuyển dịch sang sản phẩm dược liệu

Theo các nghiên cứu gần đây, xu hướng sử dụng thành phần chiết xuất tự nhiên trong dầu gội và sản phẩm chăm sóc tóc đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Bài báo “Natural alternatives from your garden for hair care” đăng trên Journal of Cosmetic & Dermatological Science (Sang và cộng sự, 2023) cho biết, dầu gội chứa chiết xuất thảo dược được đánh giá là dịu nhẹ, không độc hại, ít gây kích ứng và giúp duy trì cân bằng pH tự nhiên của da đầu. Cùng với đó, tổng quan hệ thống công bố trên International Journal of Novel Research and Development (IJNRD, 2023) cũng nhấn mạnh rằng dầu gội thiên nhiên và hữu cơ có thể giúp giảm kích ứng da đầu, cải thiện kết cấu tóc và hướng đến sự bền vững trong chăm sóc cá nhân.

Những kết quả này cho thấy, việc lựa chọn các công thức chứa thành phần dược liệu thiên nhiên không chỉ mang lại hiệu quả làm sạch dịu nhẹ mà còn đáp ứng nhu cầu an toàn và thân thiện với môi trường – một xu hướng đang trở thành tiêu chuẩn mới trong ngành chăm sóc tóc hiện đại.

Antisol – hướng đi khác biệt của iCare Pharma

Tại Việt Nam, Antisol – sản phẩm của iCare Pharma – được xem là một trong những đại diện tiêu biểu cho dòng dầu gội dược liệu sạch. Sản phẩm ứng dụng công thức kết hợp 8 loại thảo dược thiên nhiên, trong đó có Neem, Gurjun, tràm trà và vitamin E, giúp làm sạch gàu, giảm ngứa và hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn.

Công thức pH cân bằng của Antisol hỗ trợ duy trì độ ẩm cho da đầu, hạn chế khô xơ và bết dầu.

Đại diện iCare Pharma chia sẻ: “Antisol được nghiên cứu với mục tiêu làm sạch gàu bền vững, dịu nhẹ với da đầu nhạy cảm, phù hợp khí hậu và cơ địa người Việt.”

Nhiều người dùng ghi nhận hiệu quả rõ rệt chỉ sau 1–2 tuần: tóc giảm gàu, bớt bết dầu và cảm giác ngứa giảm đáng kể. Sản phẩm hiện được phân phối tại hệ thống nhà thuốc và các sàn thương mại điện tử uy tín trên toàn quốc.

Giải pháp an toàn, bền vững cho mái tóc người Việt

Các chuyên viên nhà iCare Pharma khuyên người dùng nên kết hợp chăm sóc đúng cách (gội 2–3 lần/tuần, tránh nước quá nóng, không gãi mạnh) và sử dụng sản phẩm dịu lành, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết lạnh khô.

Sự xuất hiện của những thương hiệu nội địa như Antisol cho thấy bước tiến mới của ngành dược mỹ phẩm Việt – hướng đến tiêu chí “hiệu quả, an toàn và bền vững”, giúp người Việt tự tin hơn với mái tóc sạch khỏe mỗi ngày.

