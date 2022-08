Anh Ngô Kim Tuân làm Bí thư Đoàn Đại học Xây dựng nhiệm kỳ 2022 - 2027

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Xây dựng lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu anh Ngô Kim Tuân - Bí thư Đoàn trường khóa XXVI tái đắc cử làm Bí thư Đoàn trường khóa XXVII.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Xây dựng lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần hành động "Đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, hội nhập và phát triển", có 179 đại biểu tham dự.

Dự phiên trọng thể Đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn; anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; PGS. TS Phạm Duy Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ĐH Xây dựng.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Xây dựng luôn đặt công tác tuyên truyền, giáo dục luôn là trọng tâm hàng đầu; quan tâm đẩy mạnh phong trào tình nguyện như phát động trong mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện trong mỗi năm học; tạo môi trường để sinh viên có điều kiện cống hiến, trưởng thành.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn đã tuyên truyền để đoàn viên sinh viên sử dụng an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hoá trên không gian mạng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Xây dựng lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 27 ủy viên; bầu anh Ngô Kim Tuân tái đắc cử làm Bí thư Đoàn Trường ĐH Xây dựng Hà Nội khóa XXVII; bầu anh Nguyễn Trung Luân làm Phó Bí thư Đoàn ĐH Xây dựng Hà Nội khóa XXVII.

Thạc sĩ Ngô Kim Tuân (SN 1988) quê quán Hà Nam; công tác tại Bộ môn Công nghệ vật liệu xây dựng; trình độ trung cấp lý luận chính trị.