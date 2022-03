[ẢNH] Công an khám xét biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Hằng bị bắt tạm giam sau khi Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với bà Hằng. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.