An yên - tiêu chí chọn nơi sống “lên ngôi” sau đại dịch

Nếu như trước đây, các giá trị vật chất, tính hiện đại hay vị trí mang tính quyết định đến việc chọn nhà, thì nay, các vấn đề sức khoẻ, an toàn và các giá trị tinh thần được người mua chú trọng hơn.

Xu hướng sống khoẻ, an yên được người mua chú trọng

Làm việc toàn thời gian là cách sống của nhiều người trước dịch, song dịch bệnh đã làm thay đổi quan niệm sống của họ, sức khoẻ và các giá trị tinh thần được đề cao để đem lại một cuộc sống cân bằng, khoẻ mạnh; làm thế nào để đạt được cuộc sống an yên trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm, nhất là sau khi đã trải qua trận đại dịch khủng khiếp.

Nhiều người tìm kiếm sự an yên bằng sự thay đổi trong lối sống, sự tĩnh tâm, sự nhìn nhận vấn đề hay trong không gian sống. An yên bao hàm sự an toàn và bình yên; một không gian sống chất lượng, an toàn, riêng tư và đủ đầy sẽ góp phần đem lại cuộc sống an yên cho cư dân.

“Phải đến khi chứng kiến đại dịch, thấy cuộc sống mong manh trong gang tấc, tôi mới thấy giá trị an yên đáng quý đến nhường nào, tôi nghĩ đã đến lúc tìm cho mình một nơi an cư chất lượng”, đó là lý do mà anh Hùng Cường (40 tuổi), ngụ tại quận 12 (TPHCM) quyết định đến tham quan dự án Taka Garden Riverside Homes tại TP. Tân An (Long An).

“Sau dịch bệnh, không chỉ quan điểm của người mua ở thực mà cả giới đầu tư cũng có sự chuyển biến, họ ít quan tâm đến các sản phẩm lướt sóng mà tập trung tìm kiếm các dự án có tiềm năng đầu tư trong trung và dài hạn. Để đảm bảo điều đó, yếu tố pháp lý, tiềm lực chủ đầu tư, hạ tầng và quy hoạch dự án rất quan trọng; đây là những yếu tố mang đến giá trị bền vững cho sản phẩm. Đặc biệt, sau dịch những dự án được tích hợp đầy đủ tiện ích, có chất lượng không khí tốt, đề cao tính riêng tư được người mua và giới đầu tư rất quan tâm”, một chuyên gia địa ốc chia sẻ.

“Thời cơ” cho những sản phẩm bất động sản đề cao giá trị nhân văn, bền vững

Dù đại dịch đã làm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản, song những thay đổi về nhận thức của khách hàng đã đem lại “thời cơ” cho những dự án chú trọng đến giá trị nhân văn, phát triển bền vững. Nhiều nhà đầu tư cho biết, xu hướng sống khoẻ và tìm kiếm một môi trường sống an yên đang được người mua quan tâm, song để dự án đạt chuẩn là một điều không dễ, đòi hỏi chủ đầu tư phải tập trung vào việc phát triển sản phẩm một cách nhân văn, bền vững, ngay từ khâu quy hoạch, xây dựng và cả vận hành đều cần được chú trọng.

Các tỉnh vệ tinh TPHCM là khu vực còn nhiều quỹ đất để phát triển dự án đáp ứng những tiêu chí khắt khe của dự án chất lượng, trong đó Long An đang là thị trường được giới chuyên gia và đầu tư đánh giá cao nên thu hút rất nhiều đơn vị đến đầu tư. Bên cạnh hàng loạt các dự án quy mô, Taka Garden Riverside Homes – khu dân cư chuẩn Nhật tiên phong tại TP. Tân An (Long An) ghi dấu ấn trên thị trường khi là đại diện sáng giá cho xu hướng sống an yên cận đô sau dịch.

Được phát triển bởi Cát Tường Group – thương hiệu vừa được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản tốt nhất miền Nam” (Best Developer Southern Vietnam) tại giải “Oscar bất động sản” Dot Property Vietnam Awards 2021, Taka Garden Riverside Homes được chú trọng phát triển một cách nhân văn, bền vững: thoả mãn các tiêu chí khắt khe theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, đề cao tính riêng tư, an toàn và sự hoà hợp với thiên nhiên - những điều kiện cần để đem lại môi trường sống an yên cho cư dân

Nhu cầu tái tạo năng lượng của cư dân sẽ được thoả mãn tối đa với hệ tiện ích thư giãn, chăm sóc sức khỏe, kết nối cộng đồng như: khu vườn Nhật, công viên ven sông, Kotobuki trò chơi trẻ em, đài vọng cảnh, BBQ ngoài trời... hệ thống cây xanh trải đều khu dân cư cùng vị thế đắc địa bên dòng sông Vàm Cỏ Tây yên ả, đem lại không gian sống “xanh” đúng nghĩa cho cư dân.

Tại Taka Garden Riverside Homes, cư dân còn có thể tìm kiếm cho mình sự an định trong tâm hồn cũng như cải thiện vấn đề sức khỏe với vườn thiền Nhật, đây là nét văn hoá đặc sắc của Nhật Bản để giúp con người hoà hợp với tự nhiên.

Mỗi căn nhà tại Taka Garden Riverside Homes đều sở hữu ban công thoáng mát, những ô cửa lớn, mỗi ngày, chỉ cần mở cửa là ngôi nhà được đón nắng và gió trời tự nhiên, không khí trong lành từ dòng sông Vàm Cỏ Tây kề bên.

Đặc biệt, cư dân Taka Garden Riverside Homes sẽ được bảo vệ an toàn với môi trường sống riêng tư biệt lập trong khu dân cư khép kín, với số lượng hữu hạn chỉ 111 căn nhà phố, mật độ cư dân thấp, chỉ khoảng 500 người cho cả khu dân cư dễ dàng tạo “vùng xanh” an toàn; được bảo vệ 24/24 với đội ngũ bảo vệ và camera an ninh phân bố rộng khắp.

Giá bán cùng chính sách bán hàng của Taka Garden Riverside Homes là điểm cộng đắt giá giúp dự án thu hút khách hàng dịp cuối năm. Được biết, hiện dự án đã hoàn thiện, khách hàng có thể nhận nhà ở ngay sau khi ký hợp đồng, mỗi căn nhà phố riêng biệt tại đây được chào bán với mức giá từ hơn 2 tỷ đồng, chỉ cần thanh toán trước 30%, 70% còn lại sẽ được đối tác chiến lược - ngân hàng Vietcombank cam kết cho vay lên đến 10 năm. Đặc biệt để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, Cát Tường Group còn hỗ trợ lãi suất 0% đến 18 tháng, chiết khấu 7%, cùng cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn: xe Honda SH Mode, xe ô tô Honda HRV 2021, tủ lạnh thông minh Samsung, tivi Samsung 4K 65 inches...