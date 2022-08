Ấn tượng tốt đẹp của Dược mỹ phẩm tại Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc lần 5

Vừa qua, 22-23/07/2022, Dược mỹ phẩm Dermedic đồng hành cùng Ipretty Group - Nhà tài trợ Kim cương đặc biệt - đã để lại dấu ấn tốt đẹp tại Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc lần thứ 5 - 2022.

Hội nghị vinh dự được đón chào hơn 1200 đại biểu, lắng nghe 84 bài báo cáo khoa học diễn ra trong 2 phiên toàn thể và 16 phiên đồng thời. Qua đó, các đại biểu cùng nhau trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, chia sẻ các thông tin cập nhật mới nhất trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ nhằm đem lại hiệu quả điều trị và thẩm mỹ da tốt nhất cho khách hàng của mình.

Đặc biệt, tại khuôn khổ hội nghị còn có sự tham gia của thương hiệu Dược mỹ phẩm Dermedic đến từ Ba Lan. Phát huy thế mạnh là dòng dược mỹ phẩm chăm sóc da được tin dùng bởi các chuyên gia da liễu hàng đầu, Dermedic tự hào mang đến Hội nghị những sản phẩm hiệu quả nhất được chọn lọc phù hợp cho làn da Việt.

Tại hội nghị, đầu giờ chiều ngày 22/07/2022, báo cáo viên Bác sĩ Da Liễu: Võ Thị Bạch Sương - Nguyên giảng viên Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y dược Tp.HCM - đã báo cáo về đề tài khoa học đang rất được quan tâm hiện nay “Điều trị trứng cá không cần kháng sinh?”

Trong bài báo cáo mang tính đầy thực tiễn của mình, Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương cũng đã đề cập đến những hoạt động chống viêm của hệ vi sinh vật trên da trong việc cân bằng nội môi và hàng rào chức năng da. Một trong những giải pháp tác động vào C.acnes trong tương lai, hạn chế sự tăng sinh của khuẩn mụn.

Cụ thể, khi hệ vi sinh vật trên da được cân bằng sẽ giúp S.epidermidis hạn chế sự xâm lấn quá mức và phản ứng viêm do các chủng C. acnes khác nhau. Đồng thời, C. acnes cũng sẽ hạn chế sự tăng sinh của S. aureus và S. pyogenes.

Không chỉ nhận được sự hưởng ứng và quan tâm của rất nhiều chuyên gia và đại biểu khách mời, chủ đề báo cáo lần này đã mở ra tương lai hoàn toàn mới trong lĩnh vực điều trị mụn trứng cá không cần kháng sinh.

Đáp ứng những thông tin từ bài báo cáo khoa học nêu trên, Dermedic Normacne với thành phần đột phá chính là điểm nhấn tiên phong trong phương hướng điều trị mụn toàn diện, hạn chế sự tăng sinh khuẩn mụn ở mọi giai đoạn đồng thời vẫn đảm bảo cân bằng hệ vi sinh vật trên da. Sản phẩm được nghiên cứu và điều chế với khả năng ngăn ngừa, chăm sóc và phục hồi tổn thương da dầu mụn vượt trội với phức chất độc quyền VEPROLANUM DH™ - hỗ trợ chống lại sự phát triển của vi khuẩn có hại trong toàn bộ quá trình hoạt động:

● Làm giảm số lượng tế bào vi khuẩn

● Ngăn cản sự hình thành các khuẩn lạc (quần thể vi khuẩn) trên da

● Thúc đẩy chữa lành vết thương và tổn thương viêm trên da

● Phá vỡ màng sinh học vi khuẩn và hỗ trợ các hoạt chất kháng khuẩn trong sản phẩm Normacne hoạt động hiệu quả.

Đặc biệt, tại khuôn khổ Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc lần 5, Dermedic cũng đã nhận được vô số phản hồi tích cực từ trải nghiệm của các Chuyên gia da liễu và Quý khách hàng. Đây sẽ là dấu ấn tốt đẹp đồng thời là lời cam kết Dermedic đồng hành cùng sự phát triển của ngành da liễu Việt Nam với những sản phẩm chất lượng dành cho người tiêu dùng Việt Nam.

Hãy cùng điểm lại một số điểm sáng của Dược mỹ phẩm Dermedic trong 2 ngày diễn ra Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 5 vừa qua:

Dermedic là thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Ba Lan, được phát triển từ công ty dược mỹ phẩm Biogened. Đến nay Dermedic đã trở thành thương hiệu dược mỹ phẩm được các chuyên gia da liễu khuyến khích tin dùng trên toàn thế giới. Dermedic là thương hiệu được tạo ra từ kinh nghiệm của các chuyên gia da liễu. Mỗi sản phẩm chăm sóc da của Dermedic đều đáp ứng sự phù hợp với tình trạng da mới nhất hiện nay.