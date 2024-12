Ấn tượng lễ khai mạc giải Taekwondo Cảnh sát châu Á

TPO - Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 là sân chơi thể thao cho lực lượng thực thi pháp luật góp phần thúc đẩy hợp tác về mọi mặt giữa các tổ chức an ninh, cảnh sát các quốc gia ở khu vực châu Á vì một thế giới hòa bình, an ninh an toàn.

Quốc Nam - Hoàng Dương