Ấn tượng buổi tổng kết, trao giải thưởng sân chơi ‘Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới’

TPO - Sáng ngày 1/6, tại nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM, đã diễn ra chung kết xếp hạng và trao giải thưởng sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới”, với sự tham gia của 13 đội tuyển đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT; bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP. HCM và đại diện cơ quan ngoại giao một số nước.

Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới” được Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát phát động, nhằm chung tay hỗ trợ, tạo môi trường cho các em thi đua học tập, phát triển năng lực, tự hoàn thiện bản thân, trau dồi kỹ năng sử dụng tiếng Anh thông qua các hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí.

Phát biểu tại lễ trao giải, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư nhấn mạnh: “Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội T.Ư đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các đội thi đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực, dấu ấn tốt đẹp và dư âm lan tỏa. Từ sân chơi này, mỗi em thiếu nhi sẽ có thêm những hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, văn hóa các nước trên thế giới, qua đó tích lũy, trau dồi tri thức, kỹ năng để có đủ sức “Vươn ra thế giới” trong một tương lai không xa”.

Vòng chung kết sân chơi diễn ra trong 2 ngày 31/5 và 1/6 tại TP. HCM. Các đội tuyển tranh tài bằng cách trưng bày những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, trang phục truyền thống, mô hình di tích lịch sử, công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, sản phẩm văn hóa đặc trưng, hình ảnh giới thiệu về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và các quốc gia theo kết quả bốc thăm.

Kết thúc phần thi tại các gian trưng bày, giám khảo đã lựa chọn 6 đội có điểm số cao nhất để bước vào phần thi chung kết xếp hạng. Trong phần thi chung kết xếp hạng, mỗi đội thuyết trình, giới thiệu các sản phẩm trưng bày gắn với nét văn hóa của đất nước đã bốc thăm. Ngay sau đó, các đội phải trả lời câu hỏi từ giám khảo để làm rõ hơn ý tưởng thuyết trình. Toàn bộ phần thi thuyết trình, trả lời câu hỏi được thực hiện bằng tiếng Anh.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng cho trường tiểu học Nguyễn Trãi, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; 5 giải Nhì, mỗi giải 5 triệu đồng cho các trường: Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, quận Tân Bình, TP. HCM; trường Tiểu học Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; trường Tiểu học An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương; trường Tiểu học Kim Đồng, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ban Tổ chức còn trao 7 giải Ba, mỗi giải 3 triệu đồng. Tất cả các giải thưởng đều kèm theo Bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư, giấy chứng nhận và nhiều quà tặng giá trị.

Ngoài ra, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng Bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư cho 10 Hội đồng Đội tỉnh, thành phố đã tích cực tham gia và đạt thành tích xuất sắc gồm: TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, Thái Nguyên, Bình Định, Nghệ An, Kiên Giang, Khánh Hòa.