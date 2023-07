An toàn thông tin doanh nghiệp- Không còn là hồi chuông cảnh báo!

Với tốc độ phát triển thần tốc của công nghệ thông tin, các doanh nghiệp hiện nay đều sở hữu những hệ thống thông tin, ứng dụng lớn với lượng dữ liệu khủng lồ. Đây cũng chính là “miếng mồi” mà tội phạm mạng nhắm vào. Để đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như bảo vệ tài sản số của mình, doanh nghiệp cần tìm kiếm những giải pháp an toàn thông tin phù hợp, hiệu quả.

Những con số biết nói về tình trạng an toàn thông tin-ATTT!

Trên thế giới, tình hình ATTT mạng luôn diễn biến phức tạp, liên tục xảy ra các vụ tấn công, xâm nhập, đánh cắp dữ liệu trên hệ thống mạng của các cơ quan chính phủ, các cơ sở an ninh quốc phòng, tập đoàn kinh tế, cơ quan truyền thông của nhiều quốc gia. Ví dụ như các vụ tấn công vào hệ thống thư điện tử của Bộ Ngoại giao Mỹ, hệ thống máy tính của Nhà trắng, Hạ viện Đức, Bộ Ngoại giao Australia,…

Tài chính là mục tiêu lớn nhất thúc đẩy tin tặc hành động, với 73% số lượng các cuộc tấn công mạng; chính trị, tình báo là mục tiêu lớn thứ hai, với 21% các cuộc tấn công.

Một ví dụ rõ ràng nhất chính là mã độc WannaCry đã làm tê liệt toàn bộ hơn 200.000 máy tính của 150 quốc gia trên thế giới. Có hơn 10.000 cuộc tấn công mạng như thế và con số hiện đang ngày càng gia tăng đáng lo ngại.

Tuy nhiên, trước thực trạng này, các doanh nghiệp vẫn chỉ áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng truyền thống, công nghệ không được đổi mới. Chỉ khi bị tấn công mới thuê nhân lực để sửa vá lỗi.

Vấn đề làm thế nào để các công ty, tổ chức, doanh nghiệp luôn được bảo đảm an toàn thông tin là vô cùng quan trọng và cần thiết?

Các cách để bảo đảm an toàn thông tin mà các doanh nghiệp cần biết nhằm đảm bảo được sự an toàn, tính bảo mật thông tin thì các doanh nghiệp nên tìm hiểu các nhà phân phối bảo mật hoặc có sự am hiểu nhất định về các vấn đề đảm bảo an toàn thông tin mạng cũng như các quy trình nhằm ngăn chặn đáng kể sự tấn công của các hacker. Để triển khai được các hoạt động trên, điều trước tiên nên làm là tìm kiếm nhà cung cấp giải pháp uy tín và chất lượng. Việc tiếp theo là chỉ việc “kê cao gối” và để các chuyên gia thực hiện tiến trình triển khai giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.

“Kê cao gối” cùng Dịch vụ VNPT Pentest

Dịch vụ kiểm thử xâm nhập VNPT - VNPT Pentest, nói ngắn gọn là dịch vụ đánh giá tổng thể về các khía cạnh từ hạ tầng, ứng dụng, để chỉ ra các điểm yếu của hệ thống.

Dịch vụ VNPT Pentest giúp doanh nghiệp phát hiện sớm các điểm yếu và lỗ hổng bảo mật trên hệ thống, qua đó có phương án chủ động kịp thời can thiệp, nhanh chóng khắc phục, vá lỗi. Từ đó, ngăn chặn kẻ tấn công lợi dụng các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật để khai thác sâu vào hệ thống, thực hiện các hành vi nguy hiểm khác. Nhờ có dịch vụ bảo mật then chốt này, Doanh nghiệp có thể duy trì, nâng cao uy tín, danh tiếng cũng như có cái nhìn tổng quan về hiện trạng bảo mật của các ứng dụng trong bộ máy của mình.

Điểm nổi bật của dịch vụ VNPT Pentest chính là đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, sở hữu các chứng chỉ quốc tế của VNPT. Rất nhiều các lỗ hổng zero-day, one-day đã được các chuyên gia nghiên cứu và thực hiện kiểm thử thâm nhập cho các hệ thống công nghệ thông tin trong nhiều năm liền. Không chỉ thế, VNPT có đội ngũ nhân sự ở 63 tỉnh thành, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp 24/7.

Vàng đã thử lửa…?

Trải qua nhiều ca khó thành công đã khiến VNPT Pentest đã có thể tạo dựng được niềm tin khá vững chắc cho bất cứ khách hàng khó tính nào.

Dịch vụ của VNPT đã được cung cấp để đánh giá và đảm bảo an ninh cho hệ thống IDC - VNPT, là hệ thống IDC lớn nhất Việt Nam. VNPT cũng đã cung cấp dịch vụ nhằm đánh giá an toàn thông tin cơ quan nhà nước các tỉnh (Sơn La, Quảng Nam, Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Dương, …), đánh giá ATTT cho hệ thống xử lý tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê… Không chỉ thế, VNPT Pentest cũng là dịch vụ kiểm thử xâm nhập được rất nhiều các doanh nghiệp tài chính-ngân hàng tin tưởng sử dụng.

Tập đoàn VNPT cũng đã phối hợp với với Cục ATTT - Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị, Tập huấn, Diễn tập ATTT phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp với 8 đợt diễn tập tại các vùng miền trên Toàn quốc; Phối hợp Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) - Bộ TT&TT tổ chức Hội thảo, diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin, Chủ đề “Phòng chống tấn công APT vào hạ tầng thông tin quan trọng quốc gia”…

Với những nỗ lực cũng như thành tựu đã đạt được, mới đây, dịch vụ kiểm thử xâm nhập VNPT - VNPT Pentest đã vinh dự là một trong 8 sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn VNPT được nhận danh hiệu Chìa khóa vàng 2022.