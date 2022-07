An Phát Residence: Khoản đầu tư sinh lời rõ ràng từ shophouse đã hoàn thiện, đa công năng

Là mô hình nhà phố thương mại kết hợp để ở với thiết kế sang trọng, nằm ngay lõi đô thị phát triển của TP. Dĩ An - Bình Dương, An Phát Residence được các nhà đầu tư đánh giá cao về tiềm năng kinh doanh, khai thác tạo ra lợi nhuận tốt.

Phù hợp với các nhà đầu tư “ăn chắc mặc bền”

Thực tế đã chứng minh rằng, bất động sản luôn là kênh đầu tư có sức đề kháng tốt và được nhiều nhà đầu tư quan tâm giữa vô số các kênh đầu tư khác như chứng khoán, tiền số, vàng, lãi suất tiết kiệm… và cũng là kênh trú ẩn dòng tiền trước những biến động của thị trường, dịch bệnh hay lạm phát.

Ngoài là kênh để tích sản hay đầu tư thì các bất động sản có pháp lý đầy đủ, tính hoàn thiện cao và năng lực triển khai dự án tốt luôn là yếu tố được các nhà đầu tư “ăn chắc mặc bền” lựa chọn, trong bối cảnh thị trường đang có rất nhiều sản phẩm ở nhiều phân khúc vô cùng cạnh tranh. Chưa kể, các sản phẩm đã hoàn thiện, có thể sử dụng, đã đi vào vận hành càng được lòng giới đầu tư khi đảm bảo được sự an toàn của tài sản, sinh lời ngay trong dài hạn.

Hiểu được tâm lý này của các nhà đầu tư, dự án An Phát Residence được chủ đầu tư tung ra thị trường với các sản phẩm nhà phố đã hoàn thiện, pháp lý đầy đủ và sổ hồng riêng từng căn. Với các căn nhà phố tại đây, khi xuống tiền đầu tư là khách hàng đã nắm chắc tài sản, có thể khai thác kinh doanh ngay để sinh lời.

An Phát Residence là dự án hiếm hoi còn sót lại nằm ngay mặt tiền đường lớn rộng 22m Bùi Thị Xuân, ngay giữa trung tâm TP.Dĩ An – Bình Dương, mang đến lợi thế thương mại cho các chủ sở hữu nhà phố An Phát Residence, khi đây là tâm điểm phồn hoa sầm uất bậc nhất thành phố, liền kề các khu công nghiệp với mật độ dân số cao. Chưa kể, vị trí bất động sản tốt trong khi lượng nhà đầu tư tìm kiếm và có nhu cầu đối với phân khúc nhà phố tại Dĩ An vẫn còn cao, giúp tăng tính thanh khoản cho dự án.

Đáng nói hơn nữa, hiện TP. Dĩ An đang đứng trước những quy hoạch mới về chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế với định hướng trở thành đô thị loại 1 trong năm 2025 và đến năm 2040, TP. Dĩ An sẽ là đô thị dịch vụ – giáo dục – công nghiệp, xứng tầm với vị trí “cửa ngõ” TP. Thủ Đức, càng làm gia tăng giá trị cho các bất động sản tại đây trong dài hạn.

Đa kênh khai thác lợi nhuận

Lợi thế vị trí trung tâm sôi động bậc nhất giữa TP.Dĩ An, nơi có hạ tầng phát triển hoàn chỉnh với hệ thống tiện ích đầy đủ từ y tế, giáo dục, văn hóa, hành chính, khu công nghiệp. Đồng thời, chỉ cách TP. Thủ Đức 8km, An Phát Residence đón xu hướng và dòng tiền đầu tư từ làn sóng dịch chuyển lan rộng từ trung tâm TP.HCM đến các tỉnh lân cận của giới địa ốc. Đặc biệt với vị trí đắc địa còn mang đến cho An Phát Residence tiềm năng khai thác thương mại tối ưu.

Tại An Phát Residence, các căn nhà phố đã hoàn thiện mang thiết kế tân cổ điển châu Âu sang trọng, có diện tích linh hoạt từ 60 – 95m2 cùng quy hoạch thiết kế 1 trệt 2 lầu giúp chủ sở hữu có thể khai thác thương mại/ cho thuê kinh doanh tại tầng trệt với đa ngành nghề như: Quán cà phê, nhà hàng ẩm thực, showroom thời trang, spa, phòng tập gym… Riêng 2 tầng trên có thể cho thuê làm văn phòng, khách sạn hoặc sử dụng để ở.

Trong trường hợp không trực tiếp khai thác kinh doanh, có thể cho thuê nguyên căn để thu về lợi nhuận hàng tháng, với mức giá cho thuê khoảng 25 triệu/tháng, mỗi năm thu về khoảng 300 triệu. Đây là khoản lợi nhuận thu về đều đặn mà các chủ nhân căn nhà cầm chắc đối với một tài sản đã hoàn thiện cùng tỷ lệ tăng giá mỗi năm tối thiểu 10 – 15%, theo chu kỳ thiết lập mặt bằng giá mới của khu vực.

Anh Đức Châu (Quận 2, TP.HCM) – Một khách hàng đã sở hữu nhà phố An Phát Residence chia sẻ: “Trong bối cảnh các vấn đề pháp lý và quỹ đất cạn kiệt ảnh hưởng đến nguồn cung nhà đất tại thị trường TP HCM. Thành phố Dĩ An chính là mảnh đất giàu tiềm năng, đáp ứng tốt nhu cầu sở hữu bất động sản để đầu tư đối với các nhà đầu tư cá nhân như tôi. Nhận thấy với các sản phẩm đã hoàn thiện, pháp lý hoàn chỉnh là tài sản đảm bảo với khả năng thanh khoản tốt, chính vì thế, tôi đã chọn An Phát Residence để đầu tư ngay thời điểm dự án ra mắt”.

Như vậy, với tài chính chỉ từ 3,9 tỷ đồng, khách hàng có thể sở hữu ngay 1 căn nhà phố và vận hành ngay để sinh lời. Đặc biệt, số lượng sản phẩm giới hạn chỉ 41 căn là cơ hội sở hữu chỉ dành cho các nhà đầu tư đi trước đón đầu. Bên cạnh đó, hiện chủ đầu tư cùng đơn vị phân phối Land Vạn Phú đang áp dụng các ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng trong đợt này như: ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị sản phẩm; ưu đãi thanh toán với chiết khấu đến 2% và tặng gói nội thất trị giá 42 triệu đồng.

Thông tin chi tiết, liên hệ đơn vị phân phối Land Vạn Phú. Hotline: 0938 55 05 05