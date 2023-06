An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử 5 cựu tướng lĩnh Cảnh sát biển

TPO - Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đánh giá vụ tham ô tài sản xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã tham ô 50 tỷ đồng từ ngân sách chi cho quốc phòng.

Sáng 27/6, Tòa án quân sự Thủ Đô Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng.

Theo ghi nhận ngay từ sớm, lực lượng quân đội, công an đã có mặt đảm bảo an ninh trên trụ sở Tòa án (tọa lạc trên phố Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Người tham gia phiên tòa phải qua cửa kiểm tra an ninh với máy soi chiếu.

Trong phần làm thủ tục khai mạc phiên tòa, thư ký thông báo vắng mặt 2 luật sư và một số người làm chứng. Đại diện Viện kiểm sát cho rằng nhóm người vắng mặt không thuộc trường hợp bắt buộc. Các bị cáo và 8 luật sư không có ý kiến khác nên Chủ tọa - Đại tá Phạm Minh Khôi cho phiên tòa tiếp tục theo quy định.

Vụ án có 7 bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Sơn (cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Hoàng Văn Đồng (cựu Trung tướng, cựu Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Doãn Bảo Quyết (cựu Thiếu tướng, cựu Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Phạm Kim Hậu (cựu Thiếu tướng, cựu Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Bùi Trung Dũng (cựu Thiếu tướng, cựu Phó tư lệnh Cảnh sát biển); Nguyễn Văn Hưng (cựu đại tá, cựu Cục trưởng Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Bùi Văn Hòe (cựu thượng tá, cựu Phó trưởng phòng Tài chính thuộc Cục kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển). Các bị cáo đều bị truy tố theo Khoản 4, Điều 353 BLHS 2015, với khung hình phạt cao nhất tới tử hình.

Theo cáo trạng, ngày 21/2/2019, Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển dự toán ngân sách nhà nước chi cho quản lý hành chính năm 2019 tổng số tiền là 450 tỷ đồng.

Ngày 8/3/2019, tại phiên họp của Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển mở rộng đã quyết nghị phân bố cho Cục Kỹ thuật hơn 150 tỷ đồng để tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị cung cấp cho các đơn vị.

Cáo trạng cho rằng, bị cáo Nguyễn Văn Sơn đã gặp trao đổi và yêu cầu Nguyễn Văn Hưng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật khi thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị từ nguồn kinh phí năm 2019 được phân bố phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển "sử dụng".

Do Bộ Quốc phòng có điều chỉnh về việc giảm nguồn ngân sách chi cho quản lý hành chính phân bổ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển năm 2019 còn 444 tỷ đồng (giảm 6 tỷ đồng so với thông báo ngày 21/2/2019) và để tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Hưng dễ thực hiện việc rút 50 tỷ đồng, nên trước phiên họp Thường vụ Đảng ủy ngày 26/4/2019, Sơn chỉ đạo Bùi Văn Hòe cắt toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản, sửa chữa trang thiết bị của 4 Vùng Cảnh sát biển để phân bổ thêm 29 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật.

Đầu tháng 4/2019, tại phòng ăn của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ông Sơn đã chủ động trao đổi với Hoàng Văn Đồng, Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu và Bùi Trung Dũng về việc chỉ đạo rút 50 tỷ đồng để chi cho các thủ trưởng Bộ Tư lệnh. Tất cả đều đồng ý, không có ý kiến gì khác.

Ngày 4/5/2019, ông Sơn ký quyết định giao dự toán ngân sách cho Cục Kỹ thuật 179,1 tỷ đồng và tiếp tục yêu cầu Hưng rút lại 50 tỷ đồng để chuyển về cho Bộ Tư lệnh.

Nhận chỉ đạo từ Sơn, bị cáo Hưng yêu cầu 6 Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật phải rút đủ 50 tỷ đồng. Khi bị họ phản ứng là khó, bị cáo Hưng cho rằng "phải xác định việc rút lại 50 tỷ đồng là nhiệm vụ thủ trưởng giao và phải hoàn thành".

Sau đó, mỗi Trưởng phòng dưới quyền ông Hưng được giao chỉ tiêu phải rút ruột từ 50 triệu đồng đến 25 tỷ đồng để đủ mức 50 tỷ đồng do Sơn yêu cầu.

Khi có được số tiền này, bị cáo Sơn chia cho mình và Hoàng Văn Đồng, Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu, Bùi Trung Dũng, mỗi người 10 tỷ đồng. Sau khi vụ án được phát giác, nhóm trên đã nộp lại tiền.

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương xác định với 6 Trưởng phòng thuộc Cục Kỹ thuật, họ có mối quan hệ lệ thuộc, thực hiện mệnh lệnh cấp trên, không có động cơ vụ lợi và không biết số tiền 50 tỷ đồng sau đó bị chia cá nhân nên không xử lý hình sự.