An Giang sẽ kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc của bí thư, chủ tịch xã

TPO - Dự kiến, trong quý 3/2023, tỉnh An Giang sẽ kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/6, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, mức độ am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023.

Theo UBND tỉnh An Giang, hoạt động tổ chức kiểm tra nhằm đánh giá năng lực làm việc, mức độ am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã để kịp thời nắm bắt về năng lực chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ ở địa phương.

Đối tượng kiểm tra là cán bộ, công chức cấp xã (trừ công an, quân sự cấp xã) như Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã; tư pháp - hộ tịch; văn phòng - thống kê; tài chính - kế toán; địa chính; văn hóa - xã hội.....

Theo kế hoạch, đối với cán bộ cấp xã sẽ kiểm tra kiến thức chung như: chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung; kiến thức chung về công tác quản lý hành chính Nhà nước, công tác đảng, đoàn thể, kinh tế, chính trị, xã hội; kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh lãnh đạo và kỹ năng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng xử lý tình huống thực tế phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Còn đối với công chức cấp xã, kiểm tra những kiến thức về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực; kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ theo từng chức danh công chức; kỹ năng xử lý tình huống thực tế phát sinh trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Hình thức kiểm tra, đánh giá là cán bộ trả lời bảng hỏi với hình thức trắc nghiệm (gồm 60 câu hỏi) trong thời gian 90 phút, thực hiện trực tiếp trên máy tính tại phòng thi gồm: nhóm kiến thức chung 25 câu hỏi; nhóm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh 30 câu hỏi và nhóm kiến thức xử lý tình huống 5 câu hỏi. Thời gian kiểm tra, đánh giá trong quý III năm 2023 do UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí địa điểm.

UBND tỉnh An Giang giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kỳ kiểm tra, đánh giá đối với cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng. Đồng thời, liên hệ với Phân viện Học viện hành chính quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học, viện nghiên cứu trên toàn quốc... có khả năng, kinh nghiệm để xây dựng, thiết kế bộ đề kiểm tra, đánh giá (bộ câu hỏi và đáp án) và cung cấp hệ thống phần mềm trộn đề thi trên máy tính. Ngoài ra, lập dự toán kinh phí xây dựng bộ đề kiểm tra, đánh giá (bộ câu hỏi và đáp án) và hệ thống phần mềm trộn đề thi trên máy tính, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp kinh phí thực hiện.