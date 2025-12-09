An Giang dự kiến thu ngân sách hơn 162 nghìn tỷ đồng trong 5 năm tới

TPO - Tại kỳ họp chuyên đề sáng 9/12, HĐND tỉnh An Giang khóa X đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ ngân sách năm 2026 và giai đoạn 5 năm tới.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị bước vào năm 2026 - năm đầu thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm, năm thứ 2 vận hành mô hình đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 - 2025 dù nhiều thử thách, song thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt gần 97,3% dự toán. Năm 2026, đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách, như phải tái cấu trúc tài chính - ngân sách theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu quản trị mới.

"Việc tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là chủ trương, còn yêu cầu đảm bảo hiệu quả chi tiêu trong bối cảnh nguồn lực phải đáp ứng cho nhiều mục tiêu hơn. APEC 2027 sẽ được tổ chức tại Đặc khu Phú Quốc - một cơ hội lịch sử để An Giang khẳng định vị thế, nhưng cũng áp lực về hạ tầng, nguồn lực và năng lực tổ chức", ông Nhàn nói.

Kế hoạch tài chính 2026 - 2030, An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11%/năm trở lên, GRDP toàn giai đoạn gần 2,4 triệu tỷ đồng; tổng thu ngân sách dự kiến hơn 162 nghìn tỷ đồng. "Đây là những mục tiêu cao, đòi hỏi nỗ lực rất lớn để An Giang bứt phá, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh", ông Nhàn nhấn mạnh.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nhật Huy.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nhiều nghị quyết then chốt. Trong đó có Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước; Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã.

HĐND tỉnh An Giang cũng thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2026; Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2026...