Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

An Giang dự kiến thu ngân sách hơn 162 nghìn tỷ đồng trong 5 năm tới

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại kỳ họp chuyên đề sáng 9/12, HĐND tỉnh An Giang khóa X đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ ngân sách năm 2026 và giai đoạn 5 năm tới.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị bước vào năm 2026 - năm đầu thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm, năm thứ 2 vận hành mô hình đơn vị hành chính sau sắp xếp.

sas-4391.jpg
Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 - 2025 dù nhiều thử thách, song thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt gần 97,3% dự toán. Năm 2026, đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách, như phải tái cấu trúc tài chính - ngân sách theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu quản trị mới.

"Việc tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là chủ trương, còn yêu cầu đảm bảo hiệu quả chi tiêu trong bối cảnh nguồn lực phải đáp ứng cho nhiều mục tiêu hơn. APEC 2027 sẽ được tổ chức tại Đặc khu Phú Quốc - một cơ hội lịch sử để An Giang khẳng định vị thế, nhưng cũng áp lực về hạ tầng, nguồn lực và năng lực tổ chức", ông Nhàn nói.

Kế hoạch tài chính 2026 - 2030, An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11%/năm trở lên, GRDP toàn giai đoạn gần 2,4 triệu tỷ đồng; tổng thu ngân sách dự kiến hơn 162 nghìn tỷ đồng. "Đây là những mục tiêu cao, đòi hỏi nỗ lực rất lớn để An Giang bứt phá, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh", ông Nhàn nhấn mạnh.

z7307520911731-3f20ed7ff17402aaa29286a6ac2ef4ad-8420.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nhật Huy.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nhiều nghị quyết then chốt. Trong đó có Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước; Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã.

HĐND tỉnh An Giang cũng thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2026; Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2026...

Nhật Huy
#An Giang #HĐND #nghị quyết #tài chính #ngân sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục