An Giang đề xuất xây hồ trữ nước ngọt lớn nhất ĐBSCL

TPO - UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính đề xuất 4 dự án sử dụng vốn ODA với tổng mức đầu tư hơn 7.727 tỷ đồng. Trong đó, có dự án Hệ thống trữ nước ngọt gắn với hạ tầng phục vụ liên kết sản xuất vùng Tứ giác Long Xuyên hơn 3.185 tỷ đồng .

UBND tỉnh An Giang vừa đề xuất 4 dự án sử dụng vốn ODA, gồm: dự án Hệ thống trữ nước ngọt gắn với hạ tầng phục vụ liên kết sản xuất vùng Tứ giác Long Xuyên với tổng mức đầu tư hơn 3.185 tỷ đồng; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng thúc đẩy thương mại khu vực Biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang với tổng mức đầu tư hơn 2.419 tỷ đồng; dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang với tổng mức đầu tư hơn 1.141 tỷ đồng và dự án cải thiện cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang với tổng mức đầu tư 980, 4 tỷ đồng.

UBND tỉnh An Giang cho rằng, các dự án phù hợp với Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ) và dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Riêng đối với dự án Hệ thống trữ nước ngọt gắn với hạ tầng thủy lợi phục vụ liên kết sản xuất vùng Tứ giác Long Xuyên, Bộ TN&MT có ý kiến dự án đáp ứng tất cả các tiêu chí và được kết luận cơ bản phù hợp tiêu chí thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án có quy mô hơn 3.050 ha, nằm phía dưới hạ lưu cống Trà Sư, trong phạm vi tuyến thoát lũ Châu Đốc – Tịnh Biên, thuộc hệ thống kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên. Dự án có tổng chiều dài bờ bao trên 42,6 km; tổng dung tích trữ nước là 94,53 triệu m³; trong đó, dung tích trên kênh (gồm kênh Trà Sư và các kênh trục) 25,85 triệu m³; dung tích hồ 68,68 triệu m³.

Theo UBND tỉnh An Giang, việc xây dựng "hồ trữ ngọt" tự nhiên cho vùng Tứ giác Long Xuyên là rất cần thiết nhằm điều tiết lũ, cung cấp nước cho vùng cũng như khu vực ĐBSCL. Sau khi hoàn thành, hệ thống trữ nước ngọt gắn với hạ tầng phục vụ liên kết sản xuất vùng Tứ giác Long Xuyên có thể phục vụ tưới cho khoảng 30.000 ha đất nông nghiệp trong vùng Tứ giác Long Xuyên gồm: An Giang, Kiên Giang và Thành phố Cần Thơ, giúp tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, hệ thống này còn góp phần giúp Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn.